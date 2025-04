Emmerson Alves celebra 10 anos de música com show no Teatro Gamboa - Foto: Divulgação

Para celebrar 10 anos de carreira, o cantor e compositor Emmerson Alves realiza o show “Uma década de música” no próximo sábado, 12, a partir das 17h, no Teatro Gamboa.

“Será um espetáculo especial, que está sendo produzido com todo carinho para festejar e celebrar a resistência de ser artista em uma cidade extremamente musical, que mesmo com suas barreiras e dificuldades para realizar seu ofício, não desiste do que mais deixa feliz e realizado”, pontua Emmerson.

O repertório contará com músicas autorais gravadas nos EPs “Demagogia” (2023) e “Swing Colorido” (2024) e músicas de outros compositores brasileiros, emblemáticas e marcantes nas suas influências e que fazem parte da sua carreira nesses 10 anos. São canções que trazem como base a MPB e a Axé Music como carro chefe para difundir o seu som com pitadas de Soul, Pop e Black Music.

O show contará com convidados especiais: os artistas Marcus Ornelas, Abissales, Nino Santana, Cláudia, Iuri Nery, Anny Dumm e outros. “Vou dividir o palco com uma galera massa, que sempre estiveram comigo. São artistas que compõem o diverso universo artístico da Bahia.

SERVIÇO

Show “Emmerson Alves – Uma década de música”

Dia 12/04 (sábado), às 17h, no Teatro Gamboa (Rua Gamboa de Cima, Largo dos Aflitos, nº 3)

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), via plataforma Sympla