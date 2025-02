Fãs dos Power Rangers organizam encontro em Salvador

Evento acontece na Sala de Cinema Walter da Silveira - Foto: Divulgação

A Sala de Cinema Walter da Silveira recebe, no dia 15 de março, o primeiro #PowerEncontro de 2025. O evento reúne fãs de Power Rangers na capital baiana.

Essa edição irá celebrar os 25 anos da temporada Power Rangers S.P.D., mergulhar no universo expandido dos quadrinhos com "Power Rangers Universo", "Mighty Morphin Power Rangers x Tartarugas Ninja" e "Power Rangers Alma do Dragão".

O Power Encontro ainda contará com exibições, lojinhas locais, um olhar sobre a nova fase da franquia e atividades temáticas em parceria com a Pipoca e Nanquim, Hasbro Brasil e IndieVisivel Press.