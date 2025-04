GRATUITO: Exposição de Jayme Fygura chega à CAIXA Cultural Salvador

Exposição reúne 50 obras inéditas - Foto: Daniel Lisboa

A CAIXA Cultural Salvador inaugura, no dia 15 de abril, às 19h, a exposição 'Jayme Fygura: De Corpo e Alma', uma homenagem póstuma ao artista plástico, poeta e performer Jayme Fygura. Com visitação gratuita entre os dias 16 de abril e 6 de julho de 2025, a mostra apresenta ao público parte significativa da produção do artista que marcou a cena cultural soteropolitana com sua estética provocadora e linguagem sensorial.

Ao todo, a exposição reúne 50 obras inéditas, incluindo 27 pinturas em acrílico sobre tela e 18 objetos — entre esculturas em ferro, falos de Exu, cabeças, manuscritos e figurinos performáticos. Projeções audiovisuais e um documentário sobre o artista também integram a montagem.



“Suas esculturas, máscaras e pinturas exploram o corpo como território de inscrição da violência, mas também da reinvenção. Em sua produção, Jayme se apropriava de materiais reciclados, sucatas e detritos urbanos, subvertendo a estética da precariedade em uma estratégia de potência criativa. As figuras híbridas e grotescas que emergem de suas obras desestabilizam qualquer leitura homogênea do corpo negro, tensionando noções de humanidade e subalternidade”, destaca o curador Danillo Barata.

Conhecido como "o homem da máscara de ferro", Jayme Fygura construiu uma obra marcada pela relação entre corpo, ancestralidade e resistência. Ao atravessar linguagens como pintura, escultura, performance e objetos indumentários, sua produção desafiou fronteiras entre arte, espiritualidade e crítica social. A máscara, símbolo recorrente em sua trajetória, transforma-se em ferramenta de denúncia, proteção e afirmação.

A programação da mostra inclui visitas guiadas para alunos da rede pública e oficinas de criação de instrumentos musicais a partir de materiais reciclados, promovendo uma abordagem educativa sobre identidade, pertencimento e resistência por meio da arte.