Ilê Aiyê recebe Daniela Mercury em Ensaio de Verão no Pelourinho

O evento começa às 20h - Foto: Divulgação

O Ilê Aiyê, bloco afro mais antigo do Brasil, dá início à contagem regressiva para o Carnaval com seu tradicional Ensaio de Verão, que acontece nesta sexta-feira, 7, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho.

O evento, que começa às 20h, tem como destaque a participação especial de Daniela Mercury, cantora que mantém uma longa e forte ligação com o bloco. A noite contará com a abertura da Band’Aiyê, que trará ao palco um repertório repleto de clássicos da trajetória de 50 anos do bloco, com a promessa de muito axé e energia para esquentar a folia.



Os ingressos para o evento estão à venda por R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), e podem ser adquiridos pelo site Ticket Maker, no Balcão Samba Vivo e na sede do Ilê Aiyê, localizada no Curuzu.