Lavagem do Horto 2025 reúne música e ação social em Salvador

Parte da renda será destinada à Amo Animal - Foto: Divulgação

A Lavagem do Horto Florestal chega à sua 5ª edição no dia 9 de fevereiro, a partir das 14h, reunindo música e solidariedade em um dos eventos mais esperados do verão baiano. Organizada pela Oquei Entretenimento em parceria com a Amo Horto, a festa acontecerá em frente ao Bar De Passagem e contará com apresentações de Armandinho, Dodô e Osmar, Faustão, Afrodisíaco e Pierrinho.

Mantendo a tradição, o evento contará com a fanfarra da ‘Gravata Doida’ e o cortejo das baianas, reforçando o caráter cultural da celebração. Para Ricardo Cal, sócio da Oquei Entretenimento, a Lavagem do Horto já se consolidou como um marco no calendário do verão de Salvador. “Além de proporcionar entretenimento, a festa também tem um forte caráter social, com a arrecadação de alimentos destinados ao projeto Amo Animal, uma iniciativa do Amo Horto”, afirmou.



Parte da renda será destinada à Amo Animal, que acolhe e encaminha para abrigos animais retirados das ruas. A organização do evento reforça que o objetivo da festa é não apenas promover encontros e celebrar a cultura baiana, mas também incentivar a solidariedade entre os participantes.