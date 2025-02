'Jau no Pelô': Cantor anuncia show com Cortejo Afro e Olodum

Jau no Pelô - Foto: Divulgação

O carnaval ainda não aconteceu, mas o cantor e compositor Jau acaba de lançar uma novidade para o pós-evento: o show “Jau no Pelô”, que será uma 'ressaca da folia'. A apresentação será na Praça das Artes, no Pelourinho, no dia 09 de março, domingo, a partir das 18 horas.

A festa, comandada por Jau, promete ser uma mistura única de sons e já anunciou os primeiros convidados. O Cortejo Afro vai levar sua mistura de dança e música para a festa; que também receberá a energia dos tambores e dos sucessos do Olodum.

“Esse será um evento muito especial. Vou tocar as músicas da minha carreira e sucessos de amigos da música. Tudo no clima desse verão, que já ficou para a história. Será um after lindo, para deixar o público com gosto de quero mais”, conta Jau.