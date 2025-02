Arrastão do Carnaval: 3 nomes são confirmados após desistência de Bell

Prefeitura confirmou três atrações do arrastão - Foto: Uendel Galter l Ag. A TARDE

O tradicional arrastão da Quarta-feira de Cinzas, do Carnaval de Salvador, está confirmado e tem três atrações já oficializadas. Depois da desistência de Bell Marques, outros três artistas tradicionais do evento estão garantidos.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, 19, que Léo Santana, Carlinhos Brown e Danniel Vieira farão o último dia festa soteropolitana. Ele ainda comentou sobre a decisão do ex-Chiclete com Banana.

“Bel tomou a decisão de não mais tocar na Quarta-feira de Cinzas. Bel faz aí seis dias (de Carnaval) e, pelo menos, nove shows”, disse o prefeito.

De acordo com o gestor municipal, a prefeitura se empenhou para tentar garantir a presença de Bell, mas não conseguiu convencê-lo: "Foi uma decisão pessoal (de Bell), que a gente entende. Isaac Edington (presidente da Saltur) fez um esforço, mas todas as outras todas as outras atrações estão confirmadas".