Livro infantil aborda desafios sobre surdez

Ediane Schettini irá lançar seu primeiro livro

A professora baiana Ediane Schettini irá lançar seu primeiro livro: "O passarinho que não cantava". O evento gratuito de lançamento acontece no próximo dia 22 de fevereiro, às 15h, na Livraria LDM, no Shopping Bela Vista.

A obra acompanha a jornada de um passarinho azul chamado Tito. Desde que nasceu, ele cresceu em silêncio. A pequena ave é diferente de todos ao seu redor. Não sabia cantar e nem se expressar como os demais de sua espécie. Na escola, o protagonista acaba sendo isolado dos demais, preocupando os pais, que buscam ajuda médica e acabam descobrindo que o filho é surdo.

Segundo a escritora, o livro abraça os pequenos leitores com rimas delicadas e uma história que inspira inclusão e respeito. "Somos todos diferentes. Devemos ser sempre amados e respeitados", destaca.

Ediane Schettini irá lançar seu primeiro livro | Foto: Divulgação

Nascida em Malhada das Pedras, no sertão baiano, a escritora lembra seu tempo de escola como um espaço de descobertas e vivências marcantes. Foi ainda como estudante que teve o primeiro contato com a comunidade surda, ao conhecer a prima de uma amiga que se comunicava através de sinais. “A Libras sempre me deixava encantada”, relembra a autora, que em 2019, já como professora de uma turma do Ensino Médio, conheceu Tatiana Queiroz, sua primeira aluna surda.

O passarinho que não cantava reflete sobre o valor da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a necessidade de criar ambientes acolhedores para crianças que enfrentam desafios na comunicação. Reconhecida como língua oficial das comunidades surdas brasileiras em 2002, pela Lei nº 10.436, a lei garante que o poder público e empresas apoiem o uso e a difusão da Libras como forma de inclusão. “Muitas crianças e jovens surdos acabam sendo invisibilizados. A escrita deste livro nasceu do desejo de levar mais empatia ao coração das crianças e mostrar que cada um tem sua maneira única de brilhar”, comenta a escritora.