Heloisa Périssé lança livro sobre luta contra câncer em Salvador

Heloisa Périssé promove bate-papo sobre superação - Foto: Divulgação

Heloisa Périssé retorna a Salvador no próximo dia 11 de fevereiro para lançamento do livro “Cheia de graça: Uma jornada de humor, amor e cura”. O evento contará com um bate-papo sobre a jornada de superação da famosa após câncer raro.

O evento, voltado para pacientes oncológicos e médicos, é promovido pela Oncoclínicas na Bahia e contará com a abertura e mediação da oncologista Clarissa Mathias, no auditório da unidade Ondina.

A obra da atriz celebra os 5 anos de cura dela. No livro, Heloisa fala, com leveza, humor e sensibilidade, sobre um momento desafiador da sua vida, quando foi diagnosticada com câncer em 2019.

Ela foi acometida por um tipo raro de tumor, nas glândulas salivares, com complicações também pouco comuns que a fizeram se conectar com sua fé e sua espiritualidade.

A famosa dá detalhes do momento que marcou a sua vida com a leveza de quem já viu suas sentenças negativas ruírem e escolhe conversar com o seu leitor.

Serviço:

Evento: Lançamento da obra “Cheia de graça: Uma jornada de humor, amor e cura”

Data: 11/02

Horário: 16h

Local: Oncoclínicas - Av. Adhemar de Barros, 123 - Ondina - Salvador/BA

Evento para convidados