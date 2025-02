Funceb abre 150 vagas gratuitas em curso de dança e música

- Foto: Divulgação

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), unidade vinculada à SecultBA, está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2025 em seus dois Núcleos de Extensão da Escola de Dança, localizados no Nordeste de Amaralina e em Alagados. Ao todo, são 150 vagas gratuitas em diversos cursos de dança e música, com inscrições abertas de 10 a 21 de fevereiro.

No Nordeste de Amaralina, o Núcleo de Extensão oferece 95 vagas em modalidades como Música Rap, Danças Populares, Condicionamento Físico, Balé Clássico e Processos Criativos com Ênfase em Teatro. Já em Alagados, o Núcleo disponibiliza 55 vagas para os cursos de Música Rap e Condicionamento Físico.

No Nordeste de Amaralina, as inscrições são realizadas no Centro Social Urbano, localizado no Beco da Cultura, e em Alagados, no Espaço Cultural Alagados, na Rua Direta do Uruguai.

As pessoas interessadas devem comparecer das 9h às 11h ou das 14h às 16h com documento de identidade. Para menores de idade, é necessário estar acompanhado por um responsável e apresentar um comprovante de matrícula em instituição de ensino que não conflite com o horário das aulas. As aulas têm início em 10 de março. Acesse mais informações em ba.gov.br/fundacaocultural.

SERVIÇO:

Núcleos de Extensão da Escola de Dança da Funceb - Vagas abertas

Inscrição: 10 a 21 de fevereiro de 2025 – de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Locais de inscrição: Centro Social Urbano (Beco da Cultura, s/n – Nordeste de Amaralina) | Espaço Cultural Alagados (Rua Direta do Uruguai, s/nº – Uruguai)

Início das aulas: 10 de março de 2025