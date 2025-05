Olodum reúne ex-integrantes em show de 46 anos

Tradicional Ensaio de Aniversário será realizado no domingo - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Um dos grupos culturais mais importantes do país, o Olodum vai comemorar seus 46 anos com uma programação especial entre os dias 25 e 27, no Pelourinho. A programação inclui o lançamento de um filme, além de ensaio comemorativo, reunindo atuais e antigos integrantes do grupo.

Primeiro, será o lançamento do filme alusivo ao carnaval 2025, 'Olódùmarè, o Ser Supremo – Raízes e Origens'. A apresentação conta com falas de Marcelo Gentil, responsável pela concepção do tema e Dody Só, diretor do filme, e Jorge Ricardo, que aborda o tema do Carnaval 2026. Após a exibição, o público poderá participar de uma rodada de perguntas com o elenco e a equipe do filme.

Encerrando as comemorações, o tradicional Ensaio de Aniversário será realizado no domingo, 27, às 14h, na Praça das Artes. A apresentação contará com a banda Olodum, ex-cantores e convidados. Os ingressos estão sendo vendidos na Casa do Olodum e online no Meu Bilhete.