Parceiro de Raul Seixas e Gil, Edy Star corre risco após acidente grave

O cantor sofreu um acidente doméstico e está em estado grave - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O multiartista Edy Star está enfrentando um momento delicado após ter sofrido um acidente doméstico na última semana. Segundo informações recebidas pelo Portal A TARDE, o músico tem apresentado uma piora em seu estado de saúde e corre risco de falência renal.

Ele está internado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em São Paulo, e aguarda transferência, há mais de 30 horas, para um hospital público, a fim de realizar o tratamento necessário para seu quadro clínico.

O apelo foi feito pelo historiador e comunicólogo Ricardo Santhiago, que escreveu uma biografia de Edy Star, intitulada 'Eu Só Fiz Viver: A História Oral Desavergonhada de Edy Star'. "Estamos pedindo a mobilização de todos que conhecem e admiram Edy -- artistas, jornalistas, amigos da música e do teatro -- para nos ajudar a divulgar este caso e sensibilizar o Hospital São Paulo, a rede municipal e a rede estadual de saúde para que Edy seja transferido com urgência e possa iniciar seu tratamento", afirmou.

"Não podemos perder essa figura corajosa e única, ícone da cultura brasileira e pioneiro da história queer no Brasil", completou.

Quem é Edy Star?

Conhecido pelo nome artístico de Edy Star, Edivaldo Souza, é um cantor, compositor, ator, dançarino, produtor teatral, apresentador de televisão e artista plástico brasileiro.

O artista, de 87 anos, se tornou nacionalmente famoso após realizar alguns trabalhos de sucesso, como sua parceria com o cantor Raul Seixas no álbum “Sessão das Dez” e com Gilberto Gil, no clássico “Procissão”.

Edy também é um importante representante da comunidade LGBT e foi o primeiro artista brasileiro a revelar sua homossexualidade publicamente, em uma entrevista à revista Fatos & Fotos, em 1973.