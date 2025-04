Anitta surge nua em cenas quentes de clipe com cantora; confira

Anitta protagonizou cenas quentes no clipe - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Anitta deixou os internautas chocados ao surgir completamente nua em cenas de seu novo clipe, da canção “En 4”, em parceria com a cantora pop mexicana Kenia Os, lançado nesta quinta-feira, 17.

Na gravação, as artistas aparecem sem roupas, com as partes íntimas cobertas por borrões pixelados, enquanto trocam carícias e simulam uma cena de sexo lésbico ao longo da história.

O que chama atenção é que Kenia Os já é uma velha conhecida dos brasileiros. A mexicana foi apontada como affair do jogador de futebol Vinicius Jr, em 2013, Na época, o atleta acompanhou a famosa durante o tour dela pelo Rio de Janeiro.

Os dois chegaram a trocar elogios nas redes sociais e Vini organizou uma festa de aniversário surpresa para a artista . “Feliz aniversário para minha jogadora de tênis. É a melhor. TQ, Kenia Os”, declarou ele na época, ao postar uma foto da artista.