'Oxe É Jazz' retorna com programação gratuita no Parque Costa Azul - Foto: Divulgação

O Oxe É Jazz retorna em abril a Salvador com programação gratuita e um espaço pensado para toda a família, o evento atrai pessoas dos quatro cantos da cidade, além de turistas e visitantes, contribuindo no fomento do turismo e fortalecendo a economia criativa local.

Programação

Sexta-feira, 11 de abril

18:30h - Trio Cravo e Canela e convidados

A edição de abril do Oxe É Jazz começa com a apresentação do Trio Cravo e Canela, formado pelos experientes músicos Caio Ferreira (piano), Giroux Wanziler (baixo) e Uirá Nogueira (bateria). Inspirado nos trios de samba/jazz das décadas de 1960 e 1970, o grupo mistura clássicos da música brasileira com composições próprias. No palco do Oxe, eles apresentarão o show de lançamento de seu EP de estreia, trazendo como convidados especiais a cantora Luíza Britto e o guitarrista Tarcísio Santos

20:30h - Eric Assmar convida Retrofoguetes

Fechando a primeira noite dessa edição, o guitarrista, cantor, compositor e curador do projeto Eric Assmar recebe como convidada a veterana banda baiana Retrofoguetes. Formado em 2002, o grupo é uma grande referência no cenário instrumental de Salvador, nacionalmente reconhecido por um som que mescla vertentes de rock com surf music, jazz e psychobilly. A banda tem uma extensa discografia, além de turnês nas principais cidades brasileiras e no exterior. No palco do Oxe É Jazz, Rex (bateria), Julio Moreno (guitarra) e Fábio Rocha (baixo) se unem a Eric Assmar em uma apresentação inédita, acrescentando o blues a essa mistura, em um show que visita clássicos e músicas das discografias dos artistas.

Sábado, 12 de abril

18:30h - Rachel Lessa convida Mou Brasil

O sábado começa com a apresentação da cantora e compositora baiana Rachel Lessa, que traz como convidado o veterano guitarrista Mou Brasil. Natural de Ipiaú, Rachel tem um trabalho que conversa com diversas linguagens artísticas e já subiu ao palco ao lado de grandes nomes, como Dominguinhos e Steve Coleman. A artista traz para o Oxe É Jazz o show de lançamento de "A Vez da Rosa", seu segundo álbum solo, com canções que mesclam jazz, blues, frevo e diversas expressões rítmicas brasileiras. Rachel traz como convidado o também baiano Mou Brasil, um dos principais nomes do violão e da guitarra no país, com uma carreira consolidada internacionalmente.

20:30h - Al Lazard & World Street Players (EUA)

Encerrando essa edição especial do Oxe É Jazz, o palco recebe o renomado saxofonista Al Lazard & World Street Players, trazendo todo o swing do jazz internacional diretamente dos Estados Unidos. Com uma carreira sólida e passagens por festivais ao redor do mundo, Al Lazard promete um show vibrante e cheio de improvisos, evidenciando a versatilidade do jazz e suas conexões com ritmos globais.

SERVIÇO:

OXE É JAZZ

Local: Parque Costa Azul- Salvador-BA

Data: 11 e 12 de abril

Evento gratuito e aberto ao público