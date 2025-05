Projeto que leva cientistas a bares, Pint of Science volta a Salvador

Os encontros acontecerão sempre das 19h às 22h - Foto: Divulgação

O festival internacional de divulgação científica Pint of Science retorna a Salvador neste ano, nos dias 19, 20 e 21 de maio. O evento será gratuito e acontecerá na Cervejaria Art Malte, no Rio Vermelho.

Com a participação de doze pesquisadores e especialistas abordando a ciência de forma descontraída e acessível à população, o festival discutirá temas como interseccionalidades, crise climática, desinformação e saúde mental.

Os encontros acontecerão sempre das 19h às 22h e não será necessário fazer inscrição prévia, basta chegar e participar. No local, será cobrado somente o valor do consumo de cada um.

O mestre cervejeiro Rubens Soares, da Art Malte, manteve no cardápio a cerveja especial criada para o evento; ela é do tipo American Lager, um estilo leve, refrescante e de baixo amargor, ideal para dias mais quentes.

Programação

O tema de abertura, no dia 19, será “Poderes plurais: Ciência e interseccionalidades”, com mesa composta por nomes como a química e criadora de conteúdo Kananda Eller, conhecida como Deusa Cientista, mestra em Ensino de Ciências Ambientais; a psicóloga Juliana Prates (Ufba), doutora em Estudos da Criança; a tradutora Feibriss Cassilhas, doutora em Estudos da Tradução (Ufba). O painel terá mediação da biomédica Joilda Nery (Ufba), vice-diretora do Instituto de Saúde Coletiva (ISC).

No dia 20, o assunto é “Ciência está em tudo: Crise ecológica, povos originários e desinformação”, com participação de Manoel Barral Neto, pesquisador da Fiocruz Bahia e atual presidente da Academia de Ciências da Bahia; Vanessa Pataxó, mestranda em Saúde, Ambiente e Trabalho pela Ufba; Charbel El-Hani, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Interdisciplinares em Ecologia. O papo terá moderação de Camila I. de Oliveira, pesquisadora da Fiocruz Bahia.

E, por fim, no dia 21, o painel abordado vai ser “Pinceladas da mente: Neurociências e saúde mental” com o psiquiatra e escritor Marcelo Veras (Ufba); além de Milena Pondé, coordenadora do Laboratório de Pesquisas em Autismo (Labirinto/Bahiana); Bruno Solano, da Fiocruz Bahia e do IDOR, e Antônio Nery Filho (Ufba), membro fundador do Coletivo Intercambiantes.

Em 2025, o evento acontecerá simultaneamente em 25 países e em mais de 400 cidades em todo o mundo. O Brasil é a nação com maior número de cidades confirmadas. Ao todo, são 169 municípios participantes no país, incluindo Salvador.