Comitiva da Alemanha conhece experiências sustentáveis no Oeste baiano

Delegação alemã conheceu experiências bem sucedidas de agricultura sustentável no oeste baiano - Foto: Divulgação | Seagri

Uma missão oficial do Ministério Federal da Alimentação, Agricultura e Identidade Regional da Alemanha (BMLEH) percorreu os municípios de Luís Eduardo Magalhães, Formosa do Rio Preto e Riachão das Neves para conhecer a tecnologia, inovação e práticas sustentáveis adotadas pela agropecuária baiana.

A delegação foi guiada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), em parceria com a Bahiainveste, com o objetivo de estreitar laços e fomentar parcerias entre os governos da Bahia e da Alemanha.

As visitas ocorreram entre os dias 17 e 19 de junho e os integrantes da delegação alemã puderam conhecer experiências locais nas áreas de agricultura regenerativa, integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), rastreabilidade e recuperação de pastagens degradadas.

O secretário da Agricultura da Bahia, Pablo Barrozo, destacou que a visita da delegação alemã representa o reconhecimento internacional ao esforço do estado em promover uma agropecuária eficiente, sustentável e alinhada com as demandas globais.

“Essa é uma oportunidade para fortalecer parcerias, atrair investimentos e mostrar ao mundo os resultados das políticas públicas que impulsionam cadeias produtivas competitivas, com foco na qualidade e no respeito ao meio ambiente”, afirmou o secretário.

À frente da comitiva alemã, a secretária de Estado Parlamentar do BMLEH, Martina Englhardt-Kopf, elogiou o alto nível tecnológico da produção agrícola na região.

“A Alemanha tem muito em comum com a Bahia, especialmente na agricultura. Foi fundamental presenciar o que está sendo feito aqui em termos de inovação e compromisso com a sustentabilidade. Vemos grande potencial de colaboração e crescimento conjunto entre nossas agriculturas”, destacou.

Representando a Seagri durante as visitas, o coordenador de Políticas Públicas para o Matopiba, Paulo Baqueiro, também ressaltou a importância da missão. “É uma oportunidade de apresentar o que estamos construindo no campo com tecnologia, responsabilidade ambiental e visão de futuro”.

Além das visitas técnicas, a agenda incluiu debates sobre cooperação nas áreas de bioeconomia, segurança alimentar e energias renováveis.

Relações comerciais Bahia–Alemanha

O agronegócio é um dos pilares da relação comercial entre a Bahia e a Alemanha. Em 2024, 66% das exportações baianas para o país europeu foram de farelo de soja, seguidas por celulose (16%), café (13%) e outros produtos agropecuários (6%). Em contrapartida, a Bahia importou, principalmente, maquinários e equipamentos agrícolas, reforçando o intercâmbio tecnológico entre os dois mercados.