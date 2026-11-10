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IMPÉRIO

Cultivo do morango muda vida de pequenos produtores na Bahia

Cadeia produtiva da fruta desempenha papel social fundamental

Rodrigo Tardio
Por
Combinação entre temperaturas tem resultado em frutos de excelente calibre, sabor e durabilidade
Combinação entre temperaturas tem resultado em frutos de excelente calibre, sabor e durabilidade - Foto: Rodrigo Tardio

O clima ameno e a geografia privilegiada da Chapada Diamantina têm transformado a rotina do município de Barra da Estiva, localizado na região central da Bahia.

O que antes era uma aposta de pequenos agricultores familiares hoje se consolidou em uma verdadeira potência do agronegócio regional: a produção, o cultivo e a colheita do morango.

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​A cidade, reconhecida historicamente pela força da agricultura, encontrou na fruticultura de clima temperado um caminho sólido para impulsionar a economia local, gerar empregos e atrair a atenção de comitivas técnicas de todo o estado.

​Segredo do campo

​O sucesso da cultura do morango em Barra da Estiva não é acaso. A combinação entre as temperaturas mais baixas da serra, comuns à região serrana da Chapada, e o rigor técnico aplicado pelos produtores locais tem resultado em frutos de excelente calibre, sabor e durabilidade.

​De acordo com agrônomos e lideranças locais, o manejo tem evoluído consideravelmente. Pequenos e médios produtores vêm adotando técnicas modernas de plantio — que vão desde o cultivo em áreas otimizadas até sistemas avançados de irrigação e nutrição de plantas.

O rendimento por planta e o rigor na colheita manual garantem que o produto chegue aos mercados consumidores com o padrão de qualidade exigido pelas grandes redes de abastecimento.

​"A Chapada é uma referência consolidada, e Barra da Estiva sobressai pelo empenho dos produtores em buscar inovação, manejo adequado e alta produtividade", aponta o especialista do Senar-Bahia.

Imagem ilustrativa da imagem Cultivo do morango muda vida de pequenos produtores na Bahia

Expansão de mercado

​Além do apelo gastronômico e visual dos campos vermelhos que mudam a paisagem rural, a cadeia produtiva do morango desempenha um papel social fundamental.

Na Fazenda São Domingos, em Barra da Estiva, o produtor Jaildo Caires, teve dificuldades na lavoura de morango, com plantas fracas, baixa produção e frutos sem qualidade.

​Tudo mudou com o acompanhamento da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar Bahia. Orientado sobre manejo, adubação, irrigação e controle de pragas, Jaildo aplicou as práticas no dia a dia e viu a lavoura se transformar.

​Hoje, o resultado salta aos olhos: folhas mais verdes, frutos maiores e vigorosos, além de uma produção que voltou a surpreender, já que saiu de 300 para 1000 kg de uvas por mês.

"Aumentei minha produção e vendo para um potencial cliente na cidade de Patos-PB", disse.

A atividade é uma importante fonte de fixação do homem no campo, gerando centenas de postos de trabalho diretos e indiretos, desde a preparação dos canteiros e mudas até a colheita diária e o escoamento da produção.

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Investimentos corporativos

​O potencial da região também tem atraído investimentos corporativos e projetos de integração produtiva, como iniciativas voltadas ao fortalecimento da fruticultura comercial e à agroindustrialização.

Missões técnicas promovidas por entidades de apoio ao empreendedorismo frequentemente visitam o município para replicar o modelo de sucesso de Barra da Estiva em outras regiões baianas.

​Com o avanço contínuo das lavouras e a busca constante por inovação tecnológica no campo, Barra da Estiva reafirma o protagonismo, já que deixa de ser apenas uma promessa do sertão serrano para se converter no coração pulsante da rota do morango na Bahia.

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Tags

barra da Estiva chapada diamantina cultivo de morango

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