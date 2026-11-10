Cultivo do morango muda vida de pequenos produtores na Bahia

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O clima ameno e a geografia privilegiada da Chapada Diamantina têm transformado a rotina do município de Barra da Estiva, localizado na região central da Bahia.

O que antes era uma aposta de pequenos agricultores familiares hoje se consolidou em uma verdadeira potência do agronegócio regional: a produção, o cultivo e a colheita do morango.

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​A cidade, reconhecida historicamente pela força da agricultura, encontrou na fruticultura de clima temperado um caminho sólido para impulsionar a economia local, gerar empregos e atrair a atenção de comitivas técnicas de todo o estado.

​Segredo do campo

​O sucesso da cultura do morango em Barra da Estiva não é acaso. A combinação entre as temperaturas mais baixas da serra, comuns à região serrana da Chapada, e o rigor técnico aplicado pelos produtores locais tem resultado em frutos de excelente calibre, sabor e durabilidade.

​De acordo com agrônomos e lideranças locais, o manejo tem evoluído consideravelmente. Pequenos e médios produtores vêm adotando técnicas modernas de plantio — que vão desde o cultivo em áreas otimizadas até sistemas avançados de irrigação e nutrição de plantas.

O rendimento por planta e o rigor na colheita manual garantem que o produto chegue aos mercados consumidores com o padrão de qualidade exigido pelas grandes redes de abastecimento.

​"A Chapada é uma referência consolidada, e Barra da Estiva sobressai pelo empenho dos produtores em buscar inovação, manejo adequado e alta produtividade", aponta o especialista do Senar-Bahia.

Expansão de mercado

​Além do apelo gastronômico e visual dos campos vermelhos que mudam a paisagem rural, a cadeia produtiva do morango desempenha um papel social fundamental.

Na Fazenda São Domingos, em Barra da Estiva, o produtor Jaildo Caires, teve dificuldades na lavoura de morango, com plantas fracas, baixa produção e frutos sem qualidade.

​Tudo mudou com o acompanhamento da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar Bahia. Orientado sobre manejo, adubação, irrigação e controle de pragas, Jaildo aplicou as práticas no dia a dia e viu a lavoura se transformar.

​Hoje, o resultado salta aos olhos: folhas mais verdes, frutos maiores e vigorosos, além de uma produção que voltou a surpreender, já que saiu de 300 para 1000 kg de uvas por mês.

"Aumentei minha produção e vendo para um potencial cliente na cidade de Patos-PB", disse.

A atividade é uma importante fonte de fixação do homem no campo, gerando centenas de postos de trabalho diretos e indiretos, desde a preparação dos canteiros e mudas até a colheita diária e o escoamento da produção.

Investimentos corporativos

​O potencial da região também tem atraído investimentos corporativos e projetos de integração produtiva, como iniciativas voltadas ao fortalecimento da fruticultura comercial e à agroindustrialização.

Missões técnicas promovidas por entidades de apoio ao empreendedorismo frequentemente visitam o município para replicar o modelo de sucesso de Barra da Estiva em outras regiões baianas.

​Com o avanço contínuo das lavouras e a busca constante por inovação tecnológica no campo, Barra da Estiva reafirma o protagonismo, já que deixa de ser apenas uma promessa do sertão serrano para se converter no coração pulsante da rota do morango na Bahia.