Dia do Agricultor: quem são os protagonistas que movem a Bahia

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Em 2017, a Bahia liderava, nacionalmente, o maior número de produtores agropecuários. Foram registrados 762.848 estabelecimentos agropecuários, de acordo com o Censo Agro 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor no estado destaca-se pela produção de grãos no Oeste, como soja, milho e algodão, e pela fruticultura irrigada no Vale do São Francisco, apoiados por dados oficiais do IBGE.

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Além disso, a pecuária na Bahia se sobressai pela produção de galináceos e bovinos.

Entre os 10 municípios do país com os maiores números de produtores agropecuários, 4 eram baianos, sendo eles:

3º Feira de Santana - 9.191 produtores agropecuários

9.191 produtores agropecuários 6º Casa Nova 7.509 produtores agropecuários;

7.509 produtores agropecuários; 9º Juazeiro - 7.288 produtores agropecuários;

- 7.288 produtores agropecuários; 10º Macaúbas - 7.189 produtores agropecuários.

O estado possuía 2.106.127 trabalhadores, a maior população ocupada nos estabelecimentos agropecuários, o que representam 13,9% dos 15.105.125 existentes em todo o Brasil;

Perfil dos produtores baianos

Em 2017, 7 em cada 10 produtores agropecuários baianos eram homens. Isso representa 74,4% ou 567.721 dos 762.848 produtores existentes na Bahia.

Ainda assim, o estado tinha a 2ª menor proporção de homens à frente de estabelecimentos agropecuários, acima apenas de Pernambuco, com 72,8%. No Brasil como um todo, 8 em cada 10 produtores agropecuários eram homens (81,0%).

Em apenas 4 municípios baianos, as mulheres eram a maioria dos produtores agropecuários:

Feira de Santana (55,6%);

Santo Estêvão (55,5%);

Antônio Cardoso (51,0%);

Pedrão (50,9%);

Cor e idade

Assim como na população em geral, a grande maioria dos produtores agropecuários baianos eram pardos (58,1%, ou 442.749). Porém, ao contrário do que se verificava no total de habitantes, em 2017 existiam, no estado, mais produtores brancos (25,0%, ou 190.448) do que pretos (15,8% ou 120.026)

Em 2017, apenas 3 em cada 10 produtores agropecuários baianos responsáveis pelos seus estabelecimentos (29,5% ou 225.124) tinham até 45 anos de idade, sendo que esse grupo etário representava 71,9% do total da população. A maior parte dos produtores do estado tinha entre 45 e 65 anos (45,0% ou 342.902), grupo etário que representava apenas 19,8% da população baiana em geral.

Taxa de escolaridade

Na Bahia, 1 em cada 3 produtores agropecuários que dirigiam o próprio estabelecimento não sabia ler nem escrever (32,1% ou 244.642), quase o triplo da taxa de analfabetismo do estado em 2017, que era 12,2%.

Além disso, 1 em cada 5 produtores baianos nunca havia frequentado escola (22,4% ou 170.638); e só 2,9% tinham ensino superior completo (22.069).