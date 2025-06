Linha de fertilizante vai ser apresentada na Bahia Farm Show 2025

Evento é a principal vitrine do agronegócio no Norte e Nordeste do Brasil - Foto: Divulgação

Na próxima edição da Bahia Farm Show, edição de 2025, uma nova linha de fertilizantes vai ser apresentada. Trata-se do Phosgrão 200, da Galvani Fertilizantes, que agora conta com um enriquecimento de P₂O₅ solúvel em CNA+H₂O, de 18% para 20%, garantindo mais rendimento operacional ao produtor.

Considerada uma das maiores feiras de tecnologia agrícola e de negócios do país e principal vitrine do agronegócio no Norte e Nordeste do Brasil, a Bahia Farm Show é promovida pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) e reúne os maiores players do setor. Na última edição, a feira movimentou mais de R$ 8 bilhões em negócios.

“Participar da Bahia Farm Show é uma oportunidade estratégica para estreitarmos laços com os produtores da região, apresentarmos nossas inovações e fortalecermos nosso compromisso com o alto desempenho agrícola”, diz Jailton Sobral, Diretor Comercial da Galvani Fertilizantes.

A linha MoNi, conhecida como a única solução no mercado para o manejo de solo com níquel e molibdênio, juntos, também vai estar em evidência. Uma das grandes novidades desta edição será a realização de Encontros Técnicos com Henrique Maluf, doutor em Ciência do Solo, que vai abordar o uso eficiente dos fertilizantes para o aumento da produtividade agrícola. Também estará presente o consultor José Francisco da Cunha, engenheiro agrônomo referência no setor de fertilizantes.

O público vai poder contar diariamente com o 'Momento Técnico', quatro apresentações conduzidas por especialistas da Galvani, abordando temas relevantes para o manejo eficiente da fertilidade do solo, como: a dubação do solo com molibdênio e níquel, calagem , ba lanço de nutrientes do Oeste da Bahia e ma nejo de micronutrientes.