Operação Safra inicia com reforço na segurança e ações de defesa sanitária vegetal

A região Oeste da Bahia se prepara para novos recordes de produção e, para reforçar a segurança nas áreas rurais, começou nesta quarta-feira, 1º, a 12ª edição da Operação Safra. A ação é fruto da articulação entre a Polícia Militar, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e a Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Adab) e visa combater a criminalidade, com ações ostensivas e de inteligência. A operação deflagrada tem duração de seis meses e também atua nas atividades de fiscalização e suporte às ações de defesa sanitária vegetal.

Nesta semana, uma solenidade marcou o lançamento, para a formalização de novos convênios. O evento aconteceu na sede da Base Avançada (Bavan) do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), em Barreiras.

“A fiscalização em barreiras fixas e móveis nesta região requer a presença da força policial, para maior segurança das equipes em serviço”, pontua o diretor geral da Adab, Paulo Sérgio Luz, destacando ainda as fiscalizações de armazenamento e utilização de agrotóxicos nas propriedades.

A região oeste da Bahia é uma grande produtora de soja, algodão, milho, feijão e café e, por conta do seu caráter empresarial, faz uso de grandes volumes de agrotóxicos. A grande quantidade de defensivos agrícolas armazenados nas propriedades rurais representa altos investimentos e são alvos de furtos e roubos. Além do prejuízo econômico, o uso ilegal também acarreta danos à saúde humana e ao meio ambiente.

A maioria das propriedades também possui grandes extensões de áreas, distantes uma das outras, tornando-as vulneráveis às ações ilegais, e que para serem coibidas faz-se necessário o trabalho de inteligência e a constante vigilância da polícia militar na região.