Produção florestal da Bahia cai pela 1ª vez e fecha R$ 1,9 bi em 2025

A produção florestal na Bahia caiu 13,2% em 2025, em comparação com o mesmo período de 2024, representando valor de R$ 1,952 bilhão. Foi a primeira redução no valor da produção após cinco anos consecutivos de altas.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a queda entre 2024 e 2025 se deu, exclusivamente, por conta do desempenho da silvicultura (plantação de florestas para fins comerciais). Por outro lado, o valor da extração vegetal teve seu quinto aumento seguido, no estado.

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A produção baiana mostrou recuo de 14,3% no valor gerado pela silvicultura:

R$ 2,089 bilhões em 2024

R$ 1,791 bilhão em 2025

Produção baiana em destaque

Ainda assim, essa atividade representava R$ 9 em cada R$ 10 gerados pela produção florestal no estado (91,7% do total), em 2025. A Bahia seguiu com o 7º valor gerado pela silvicultura no país.

Já a extração vegetal baiana gerou R$ 161,4 milhões em 2025, num aumento de 0,9% em relação a 2024 (mais R$ 1,5 milhão). A Bahia se manteve na 9ª posição no ranking nacional do valor da extração vegetal.

A produção primária florestal do Brasil aumentou pelo sexto ano seguido e chegou ao recorde de R$ 47,9 bilhões em 2025 (+6,7% frente a 2024). O incremento se deu por conta da alta na silvicultura, que gerou R$ 41,0 bilhões em 2025, 8,6% a mais do que em 2024. Por outro lado, a extração vegetal teve queda de 3,1%, ficando com R$ 6,9 bilhões.

Apesar da queda entre 2024 e 2025, a Bahia se manteve na 8ª posição entre os estados no valor da produção primária florestal, respondendo por 4,1% do total nacional. Minas Gerais lidera, com R$ 9,4 bilhões (19,5% do total), seguido por Paraná (R$ 7,5 bilhões ou 15,7%) e Mato Grosso do Sul (R$ 5,7 bilhões ou 11,8%).

Entre 2024 e 2025, dois dos três produtos da silvicultura investigados na Bahia tiveram quedas no volume produzido: o carvão vegetal e a lenha. A produção de madeira em tora foi a única a registrar aumento.

A produção baiana de madeira em tora da silvicultura teve, de um ano para o outro, um crescimento de 17,1%, passando de 14,9 milhões de metros cúbicos (m³) em 2024 para 17,5 milhões de m³ em 2025. O aumento absoluto do estado no período (mais 2,557 milhões de m³) foi o 2º maior do país, atrás somente do registrado em Mato Grosso do Sul (mais 4,574 milhões de m³).

Com isso, a Bahia passou da 7ª para a 5ª posição entre os maiores produtores de madeira em tora da silvicultura no país. Porém, apesar do aumento na quantidade produzida, o valor de produção da madeira em tora da silvicultura na Bahia registrou queda de 15,1% entre 2024 e 2025, ficando em R$ 1,6 bilhão.

Três municípios baianos figuram no top-10 nacional da produção de madeira em tora da silvicultura em 2025: Caravelas (3,1 milhões de m³), Nova Viçosa (2,8 milhões de m³) e Mucuri (2,6 milhões de m³), respectivamente, na 6ª, 8ª e 9ª posições.