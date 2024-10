Casas Conceito 2024: Conheça espaço no histórico Palacete do Tira Chapéu

Natália Coelho e Filipe Cady - Foto: Divulgação

A Mostra Casas Conceito 2024, que traz como tema as "Sensações", conta com a participação do arquiteto e designer Filipe Cady. Em visita conduzida pela arquiteta Natália Coelho, Cady revelou detalhes sobre o processo de criação do seu ambiente no histórico Palacete do Tira Chapéu, localizado no Centro Histórico de Salvador.

Ao explicar os desafios de trabalhar em um espaço tombado, Cady destacou a importância de respeitar os elementos originais da construção.

“Nós temos uma parede tombada, composta por tijolinhos que contam uma história”, afirmou o arquiteto. Ele ainda explicou que esses elementos históricos, como as portas com grandes vãos, foram utilizados como ponto de partida para a criação do ambiente, que buscou mesclar o clássico com o contemporâneo.

Cady definiu a proposta de seu espaço como “acolhedora”, característica que ele associa à essência da população baiana.

O acolhimento é uma palavra que define não só nosso ambiente, mas também a nossa população baiana Filipe Cady

O uso de um piso que remete ao granilite, foi uma escolha estratégica para integrar o rústico e o prático ao ambiente.



A escolha de um tapete persa em patchwork foi outro ponto de destaque. Ao ser questionado por Natália sobre a decisão, Cady explicou:

Queríamos fazer uma composição entre o clássico e o contemporâneo. Nada melhor para representar isso do que um tapete persa, que carrega uma grande história e traz o calor baiano para o espaço Filipe Cady

Além dos elementos de design, o ambiente também foi enriquecido com toques pessoais e tecnológicos. Cady compartilhou a inclusão de uma tela pintada pela artista Teca Portela, baseada em uma fotografia dele quando criança. Para ele, esse detalhe trouxe identidade ao projeto, criando uma ligação íntima com o espaço.

Outro destaque foi a automação do ambiente, que incluiu caixas de som que funcionam também como luminárias, mimetizadas ao papel de parede. “Essas peças proporcionam uma experiência sensorial completa, com som e luz, personalizadas de acordo com a necessidade do ambiente”,explicou Filipe.

Durante o tour, Natália Coelho também ressaltou a escolha cuidadosa dos mínimos detalhes, como a estante desenhada por Jader Almeida, que equilibra delicadeza e funcionalidade. O bar, descrito como um “escândalo” pelos arquitetos, é composto por mármore bordô do tipo Napoleon, outro exemplo de como o arquiteto buscou surpreender o público ao integrar materiais luxuosos e ousados ao design.

