Casas Conceito 2024: espaço 'Cannella' mescla sofisticação e conforto

Espaço "Cannella", projetado por Flavio Moura - Foto: Divulgação

Na edição 2024 do evento Casas Conceito, a arquiteta Natália Coelho realizou um tour exclusivo pelo espaço "Cannella", projetado por Flavio Moura para a exposição. O ambiente, descrito como 'um refúgio de sofisticação e conforto', foi idealizado para unir design e sensorialidade.

Este é um espaço para receber amigos, tomar drinks, ler um livro e se conectar com as pessoas Flávio Moura

O espaço, com tons terrosos e detalhes como a piastra scura e a estante luce, foi cuidadosamente planejado para proporcionar acolhimento e momentos de descontração.

>>> Salão Aurora: um tributo à memória na Casas Conceito 2024

Durante o tour, Flavio comenta o desafio de integrar o moderno ao antigo em um prédio tombado. “Tivemos o privilégio de trabalhar em um palacete histórico de Salvador. O tom da madeira, inclusive, remete à canela, uma escolha que harmoniza perfeitamente com o conceito do espaço”, revela o arquiteto.

O piso e as esquadrias são originais, e a preservação desses elementos foi essencial para mantermos a identidade do lugar Flávio Moura

A arquiteta Natália Coelho destaca o equilíbrio entre o histórico e o contemporâneo: “É fascinante como conseguimos ver a história e o moderno se encontrando de maneira tão harmônica. Isso, sem dúvida, dá ao espaço uma personalidade única.”

>>> Cozinha 'Dom Amaro' traz arte e memória familiar em projeto de Natália Coelho

A mistura de estilos é um ponto forte no trabalho de Flavio Moura, que comenta: “Gosto do clássico, gosto do contemporâneo, e acho que essa mistura dá ao projeto personalidade e história.”

| Foto: Divulgação

O ambiente conta com a tecnologia discreta e funcional dos ar-condicionados lineares, fornecidos pela parceira Artemp, que Flavio descreve como “silenciosos e eficientes, distribuindo o ar de forma a não interferir na estética do espaço”.

Entre os destaques do projeto está a champanheira personalizada, que inclui um espelho ao fundo, criando a sensação de duplicidade. “A ideia era mostrar que a champanheira poderia ser também uma adega, um armário para guardar bebidas. Os espelhos refletem as garrafas e ampliam visualmente o espaço, um toque que dá um charme todo especial ao ambiente”, detalha o arquiteto.

| Foto: Divulgação

A Bontempo também foi uma parceira fundamental, contribuindo com os painéis que revestem as paredes do living. Flavio explica a importância dessa solução:

Por se tratar de um prédio tombado, não podíamos perfurar as paredes originais. Então, construímos painéis avançados para fixar todos os elementos do ambiente, garantindo funcionalidade sem comprometer o patrimônio histórico Flávio Moura

>>> Casas Conceito 2024: Conheça espaço no histórico Palacete do Tira Chapéu

Outro ponto interessante do projeto é a ausência de uma televisão no living, uma escolha intencional para resgatar as conexões interpessoais.

"Hoje em dia, estamos sempre conectados à tecnologia, e queríamos criar um ambiente onde as pessoas pudessem se desconectar um pouco do digital e se reconectar umas com as outras Natália Coelho