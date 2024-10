Cozinha 'Dom Amaro' traz arte e memória familiar em projeto de Natália Coelho

A arquiteta Natália Coelho - Foto: Divulgação

Projetada pela arquiteta Natália Coelho, a cozinha 'Dom Amaro' foi inspirada nas obras do artista plástico Jorge Amaro, pai da profissional. Integrando o conceito de arte com funcionalidade, o ambiente homenageia tanto o trabalho criativo de Amaro, quanto as memórias afetivas construídas em torno de uma cozinha que vai além do preparo de alimentos.

A cozinha é um espaço que integra a família, cria momentos especiais e memórias Natália Coelho

O projeto faz referência à linha de trabalho do artista chamada “Labirinto das Formas”, que utiliza curvas, formas geométricas e cores vibrantes. Esse conceito é traduzido no ambiente por meio de detalhes como a bancada curva, que foi moldada de forma personalizada para refletir as obras de Amaro.

Cozinha 'Dom Amaro' | Foto: Divulgação

A ideia é que a gente tivesse pego uma dessas telas, e de repente, ela explodiu e deu origem ao espaço. Cada parede da cozinha tem um tom, uma cor Natália Coelho

A arquiteta também compartilha dicas para quem deseja brincar com cores no design de interiores, sugerindo o uso de tons que tenham a mesma saturação e temperatura de cor para manter a harmonia visual. “O segredo está em entender a saturação de cores. Quando usamos cores mais saturadas, é preciso saber como equilibrá-las no espaço”, acrescenta.

A liberdade de criação, aliada à funcionalidade, foi um dos principais objetivos do projeto, algo que se reflete nos detalhes como a bancada em balanço e o painel de vinhos curvado em MDF Cerrado na cor amarela, em homenagem à cor do ano da Evivva, uma das marcas patrocinadoras do ambiente.

O diferencial de trabalhar com uma boa indústria de planejados é a liberdade de criar Natália Coelho

Outro destaque do espaço é o teto curvado, que também carrega o conceito artístico do “Labirinto das Formas” e incorpora soluções acústicas. Natália enfatiza a importância da acústica em ambientes residenciais, algo geralmente reservado a espaços comerciais:

Quando temos acústica em casa, o conforto é muito maior. Com várias pessoas conversando, não temos um som reverberando Natália Coelho

Além do design exclusivo, o mobiliário escolhido também reflete a personalização e a flexibilidade do ambiente. A mesa orgânica, por exemplo, foi pensada para otimizar a circulação em um espaço limitado, mostrando que é possível trabalhar com formatos diferentes.

Cozinha 'Dom Amaro' | Foto: Divulgação

“A Líder nos oferece uma gama incrível de possibilidades de acabamento, e a personalização é um dos grandes diferenciais”, diz Natália. O mobiliário, composto por materiais como couro e madeira, foi cuidadosamente selecionado para trazer equilíbrio e conforto ao espaço.

Cozinha 'Dom Amaro' | Foto: Divulgação

Com um jardim suspenso preservado e a combinação de cores vibrantes, a cozinha 'Dom Amaro' transcende o conceito tradicional de ambiente culinário, se transformando em uma verdadeira galeria de arte funcional.



O espaço é uma homenagem ao meu pai, mas também é um convite para criar novas memórias em família, onde cada detalhe tem um significado especial Natália Coelho

O ambiente está em exposição na mostra Casas Conceito 2024, com o apoio de marcas renomadas como Ventana, Audium, Evivva, Líder e Artemp, que contribuíram para dar vida ao projeto único, que mistura arte, design e funcionalidade.