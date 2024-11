Casas Conceito: Jennifer Lopez inspira projeto que mescla tradição e elegância

'Jamm Cigar', por Viviane Vieira - Foto: Divulgação | Gabriela Daltro

A arquiteta Viviane Vieira trouxe um novo conceito para a charutaria Jamm Cigar, apresentada no evento Casas Conceito 2024. O tour pelo ambiente, guiado pela arquiteta Natália Coelho, explora o espaço cuidadosamente projetado para integrar a tradição do local com elementos que celebram a presença feminina e o toque artístico.

Quando assumimos o projeto, soubemos que a primeira experiência com charutos do proprietário, José Antônio Martins Monteiro, foi com a JLo [Jennifer Lopez]. Isso inspirou a trazer um conceito feminino para o espaço

'Jamm Cigar', por Viviane Vieira | Foto: Divulgação | Gabriela Daltro

Com uma história que atravessa o universo predominantemente masculino dos charutos, Viviane destacou a importância da contribuição feminina na produção. Ela conta que descobriu que 98% da equipe envolvida na produção de charutos da Jamm é composta por mulheres, uma motivação que ela trouxe para o ambiente com toques sutis e acolhedores, reforçando uma estética feminina e artística.

O espaço apresenta fotografias das mulheres que trabalham na produção, enriquecidas com bordados de Gabriela Daltro. Essa delicadeza no acabamento traz a sutileza do feminino Natália Coelho

'Jamm Cigar', por Viviane Vieira | Foto: Divulgação | Gabriela Daltro

A sofisticação do ambiente também é destacada pelos elementos sensoriais, como o cedro natural que reveste toda a marcenaria e painéis. Viviane explicou que a escolha da madeira não só exala um aroma característico, mas também é a única que não interfere no cheiro do tabaco, essencial para garantir o prazer dos degustadores de charuto.

Inicialmente, pensamos em um tom bordô, mas percebemos que os tons terrosos combinavam melhor com o cedro, o que trouxe ainda mais acolhimento ao ambiente Viviane Vieira

Além da estética e funcionalidade, o espaço foi pensado para proporcionar conforto ao público, com um sistema de exaustão avançado. Segundo Viviane, o parceiro Artemp foi essencial na criação de um ambiente livre de fumaça, proporcionando aos visitantes uma experiência mais agradável.

"Era importante garantir que a fumaça não se tornasse um desconforto, e o sistema de exaustão foi um dos elementos-chave para isso", ressaltou.

'Jamm Cigar', por Viviane Vieira | Foto: Divulgação | Gabriela Daltro

Um dos destaques do Jamm Cigar é uma luminária criada especialmente para o ambiente, inspirada nas folhas de tabaco. "Desenvolvemos as folhas de modo que as aberturas pudessem difundir uma iluminação suave e indireta, criando um clima aconchegante e convidativo", contou Viviane, que considera a peça um símbolo da integração de arte e funcionalidade no espaço.

Desenhado pela arquiteta Viviane, o parceiro Componasse executou o projeto da luminária. " É uma empresa assim que você diz: 'eu quero fazer isso', e sempre conseguem. Era um projeto muito particular, não queria muitos elementos decorativos", explica a arquiteta, que revelou ser amante da 'marcenaria discreta'.

Eles foram maravilhosos [Componasse]. É uma Peça totalmente personalizada, isso mostra a tecnologia na indústria. Você cria o desenho que você quer, isso é maravilha para nós arquitetos Natália Coelho

Além da peça de envergadura de 1,70m, a industria local Componasse executou as vitrines para armazenamento e exposição dos charutos com o cedro natural.

'Jamm Cigar', por Viviane Vieira | Foto: Divulgação | Gabriela Daltro

