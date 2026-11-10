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Donald Trump é apenas parte da doença

Confira o artigo de Raul Moreira

Raul Moreira | Especial para A Tarde
Por Raul Moreira | Especial para A Tarde
Imagem ilustrativa da imagem Donald Trump é apenas parte da doença
Foto: Leandro Rehen / IA / Divulgação

Talvez daqui a centenas, quem sabe milhares de anos, desde que a humanidade não pereça, os arquivos quânticos vão falar de um tempo no qual o país até então mais poderoso do mundo esteve submetido aos caprichos de um delinquente autocrata que padecia de uma série de patologias psíquicas e caiu em desgraça: após abusar física, mental e moralmente da sua gente, empobrecendo-a e tornando-a fonte de chacota planetária, a sua base foi expurgada por meio do sufrágio universal, resultando em uma inflexão do seu partido e da extrema direita mundial, uma vez que o sujeito era considerado o farol do tecnofascismo.

Se a hipótese aventada acima vai se confirmar ou não, e possivelmente sim, uma coisa é certa: Donald Trump, o “narcisista maligno”, o “solipsista”, como é comumente definido, colheu aquilo que plantou e, daqui para frente, será um pato manco, um presidente dos EUA sem poder, refém da Câmara e do Senado, situação que o obrigará a submeter-se ao Legislativo ou, quem sabe, o fará ainda mais disruptivo, o que pode acelerar o seu impeachment.

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Por ser quem é, muitos se perguntam se Trump poria fogo na Casa Branca, se começaria a Terceira Guerra Mundial, e a resposta é óbvia: não, Donald Trump não chegaria a tanto, por tratar-se de um covarde que se utiliza da força só quando a onda lhe é favorável, como também o fazem quase todos os líderes da extrema direita que o idolatram, de Jair Bolsonaro a Javier Milei.

Dito isto, fundamental se faz pontuar algumas questões que necessariamente dizem muito sobre os EUA. Uma delas é entender como boa parte da população daquele país se deixou seduzir por uma figura horrenda como Trump. E a resposta não é complicada no sentido da explicação, tanto que basta olhar para o nosso quintal, pois somos ou fomos iguais com o advento do bolsonarismo, ou mesmo para os nossos vizinhos argentinos, que elegeram um desclassificado como Milei e agora caíram na real.

Banho nas urnas

Para além da percepção de que a extrema direita tem um fraco por gente de caráter duvidoso – que o diga o presidente Santiago Peña do Paraguai, destituído e preso semana passada por roubar os seus cidadãos se valendo de um banco digital –, sempre há interesses econômicos por trás de charlatões e pilantras.

E nos EUA, Trump só existe, ou existiu, por obra das Big Techs, as empresas de tecnologia do Vale do Silício. Resta saber se tais empresas, que há dois anos o ajudaram a se eleger pelo poder dos algoritmos, os deuses da enganação da sociedade contemporânea, vão largar a mão peluda de Trump ou vão dobrar a aposta, e um detalhe salta aos olhos, para desespero de Elon Musk e companhia: já há, naqueles países e regiões que não desenvolveram equivalentes diretos às Big Techs americanas, como Brasil, Austrália e Europa, a percepção de que elas são danosas aos regimes democráticos, e os mecanismos de regulação se ampliaram, significando menos poder de inserção e queda de faturamento para as tais.

No Brasil, por sua vez, particularmente, por razões óbvias, Trump e as Big Techs apoiaram na recente eleição presidencial o filho ungido de Bolsonaro, delinquente como o pai e agora foragido. Só que, apesar da Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, X e afins terem sabotado a campanha de Lula, provaram do seu próprio veneno, pois a juventude brasileira e até os mais velhos souberam utilizá-los, driblando os algoritmos e dando um banho nas urnas.

Voltando aos EUA, independentemente da derrota acachapante do Partido Republicano, obra das tantas ações temerárias de Trump, o ambiente que era favorável às Big Techs no sentido das regulações para a expansão da Inteligência Artificial não será o mesmo, já que a vitória democrata vai pôr um freio em tal agenda e fará interromper a proliferação dos data centers, “cérebros e motores” por trás da IA.

Falência moral e cognitiva

IA à parte, há muita curiosidade sobre como se manifestará daqui para frente a persona de Trump. Porque, como se sabe, ele a construiu usando a imagem de vencedor, e foi por meio dela que se afirmou, fazendo fortuna. E agora, derrotado, há uma enorme curiosidade se o alaranjado vai mentir para si mesmo, como fazem os megalômanos, construindo uma realidade paralela, ou se vai cair em depressão ou mesmo tornar-se adulto, algo pouco provável.

Na real, os próximos meses não apenas vão revelar no que se transformou a estrutura psíquica de Trump, de como ele vai reagir à rejeição ao seu nome – o seu ego está destroçado –, mas também a de boa parte dos estadunidenses, por uma simples razão: talvez muitos deles entendam que no fundo são iguais ou próximos ao presidente que elegeram, seguindo a velha teoria do espelho.

Assim, a derrocada de Trump, para além de carregar consigo as Big Techs, espelha a falência moral e cognitiva de um país que construiu a sua mística pautada em cima da indústria do entretenimento e da arrogância, o chamado soft power, e agora terá de olhar para si, em uma viagem que poderá torná-lo adulto ou mantê-lo em um perverso jardim de infância, em um looping eterno. Há males que vêm para o bem.

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Big Techs Donald Trump estados unidos Extrema direita

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