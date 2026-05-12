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Embasa 55 anos: preparada para o futuro

Aniversário da empresa é comemorado nesta segunda-feira, 11

Gildeone Almeida*
Por Gildeone Almeida*

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Gildeone Almeida, presidente da Embasa
Gildeone Almeida, presidente da Embasa - Foto: Reprodução

Nesse 11 de maio, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento completou 55 anos olhando para o futuro. Além de celebrar sua trajetória como protagonista dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Bahia, a Embasa marca este aniversário reafirmando um posicionamento cada vez mais claro: seu papel como empresa ambiental.

Atuar no saneamento é mais do que operar sistemas de água e esgoto. É compreender todo o ciclo da água: da captação no manancial ao tratamento e distribuição para a população, como também a coleta e o tratamento do esgoto, permitindo o retorno seguro da água usada à natureza.

É por meio do saneamento que o uso da água pelas populações humanas pode ser sustentável, promotor de saúde, qualidade de vida, desenvolvimento social e econômico.

Nos últimos anos, a Embasa vem fortalecendo suas ações de segurança hídrica com investimentos de cerca de R$23 milhões em gestão dos mananciais em sua área de atuação.

Entre as iniciativas, está a modelagem hidrodinâmica e de qualidade da água das barragens de Pedra do Cavalo e Joanes II, responsáveis pelo abastecimento da Região Metropolitana de Salvador. As ferramentas permitem simular cenários climáticos, prever impactos e apoiar decisões eficientes na gestão dos recursos hídricos.

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A empresa também amplia sua rede hidrometeorológica, com aproximadamente 60 pontos de monitoramento capazes de acompanhar níveis de reservatórios, vazão e índices pluviométricos. O objetivo é fortalecer a capacidade de resposta diante de eventos extremos e tornar os sistemas de abastecimento mais resilientes.

Em diferentes regiões do estado, ações de educação ambiental, oficinas e projetos comunitários aproximam a população do debate sobre preservação ambiental e uso consciente da água.

Um dos destaques é o projeto Guardiões das Águas, que incentiva comunidades das bacias dos rios Joanes e Jacuípe a adotarem práticas sustentáveis voltadas à proteção de nascentes, recuperação da vegetação nativa e conservação do solo.

E, neste mês de maio, a Embasa alcança um marco histórico: 99% da energia consumida pela empresa passa a ser proveniente de fontes renováveis. O resultado reflete investimentos em eficiência energética e na ampliação do uso de energia solar e eólica, reduzindo emissões de gases de efeito estufa.

Ao completar 55 anos, a Embasa reafirma seu compromisso com a Bahia e com a construção de um futuro em que saneamento, preservação ambiental e segurança hídrica caminham juntos. Porque garantir água de qualidade para as próximas gerações também significa proteger, hoje, os recursos naturais que tornam a vida possível.

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*Presidente da Embasa

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