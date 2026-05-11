Projeto de qualificação do Sinjorba chega a Camaçari com aulas para jornalistas

O programa Jornalista do Futuro, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia, amplia sua atuação e inicia uma nova etapa em Camaçari. As atividades da nova turma acontecerão entre os dias 13 de maio e 19 de junho de 2026, fortalecendo a iniciativa que vem se destacando como uma das principais ações de capacitação profissional voltadas ao jornalismo baiano.

A edição realizada em Camaçari marca a oitava turma do projeto. Destas, seis foram desenvolvidas em parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, por meio do programa Qualifica Bahia, iniciativa estadual direcionada à formação profissional e inserção no mercado de trabalho. No município, a ação também conta com apoio da Prefeitura de Camaçari.

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Ao longo de 2024, o programa formou 140 jornalistas em cidades como Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas e Barreiras.

Para 2026, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance da qualificação, com atendimento a outros 60 profissionais em Camaçari, Cruz das Almas e também em uma nova turma na capital baiana. Desde 2021, outras 200 pessoas já participaram de seminários promovidos pelo sindicato, consolidando o investimento em formação diante das mudanças constantes no setor da comunicação.

Com carga horária de 120 horas, o curso tem como foco principal as novas tecnologias aplicadas ao jornalismo, com destaque para o uso da inteligência artificial nas rotinas produtivas. A formação inclui conteúdos como ferramentas digitais, produção multimídia, jornalismo em redes sociais, transformação da comunicação de massa e tendências como metaverso, blockchain e deep fake. Além disso, o curso contempla módulos de formação social, abordando temas como direitos humanos, ética, cidadania e mundo do trabalho.

Programa

O Programa Jornalista do Futuro foi estruturado a partir das demandas identificadas junto à categoria, especialmente diante das lacunas deixadas pela formação acadêmica em relação às novas exigências do mercado. Ao todo, o programa prevê 12 cursos de capacitação, voltados à atualização profissional e ao fortalecimento da atuação dos jornalistas em diferentes plataformas e linguagens. Os cursos fazem parte de uma cadeia inscrita no programa estadual Qualifica Bahia, uma experiência única no Brasil, instituída a partir de uma proposta do Sinjorba.

Além dos cursos pelo Qualifica (cinco em 2024 e agora mais três em 2026), a iniciativa já realizou quatro seminários com carga horária de 8 horas (o último ocorrido na Facom-UFBA em abril passado), ampliando o debate sobre inovação, tecnologia e desafios contemporâneos da profissão. A proposta é combinar formação técnica e reflexão crítica, contribuindo para que os profissionais estejam preparados para atuar em um cenário cada vez mais dinâmico e exigente. No total, 340 colegas passaram pelas capacitações e outros 60 serão qualificados agora.

A presidenta do Sinjorba, Fernanda Gama, destaca que o programa responde diretamente às demandas da categoria. Segundo ela, a escolha dos conteúdos, com ênfase em inteligência artificial, reflete uma necessidade urgente dos profissionais. “Estamos diante de um novo ambiente de trabalho, em que a tecnologia redefine a forma de produzir e distribuir informação. O Jornalista do Futuro nasceu exatamente para preparar a categoria para esse cenário”, afirma.

Para mais informações e inscrições, os jornalistas devem entrar no site do Sinjorba (www.sinjorba.org.br) e conferir. O curso ocorrerá no auditório da Secretaria de Governo da prefeitura de Camaçari.