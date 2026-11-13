Homem ao mar

Na madrugada da última sexta-feira, no Oceano Pacífico, um homem foi ao mar. Estava no Ovation of the Seas, um navio de cruzeiro que saiu de Los Angeles e navegava com destino a Ensenada, uma bela cidade portuária do México, encravada na Baixa Califórnia, na costa do Pacífico.

Era um pianista de 37 anos e trabalhava como músico a bordo. Os que estavam no convés creem que ele caiu às duas e trinta da madrugada, mas ninguém sabe como aconteceu.

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O que o levou ao mar? Será que, após tocar Cole Porter, George Gershwin e Tom Jobim no Schooner Bar, quedou-se melancólico na balaustrada, mirando o infinito, e então rendeu-se à tristeza e jogou-se ao mar? Ou, tão alegre estava por ganhar a vida com a mais sublime das artes, e tantas havia bebido que tropeçou no convés molhado e, passando por cima da amurada, caiu no oceano?

Fosse qual fosse o motivo, provavelmente ao ver as luzes feéricas do navio afastarem-se e ver-se rodeado pela água, cujo azul havia se tornado mais escuro que a noite, tenha sentido uma enorme solidão.

O poeta Vinicius de Moraes indaga em sua obra qual seria a maior das solidões? E, entre tantas outras, pensa na solidão do poeta Hart Crane após se ter jogado ao mar e perceber sobre si mesmo a imensa noite do oceano imenso à sua volta. Tal como o nosso pianista, Crane cruzava o Pacífico, deixando o México para voltar à terra natal.

Tão forte ficou em Vinicius a impressão do poeta solitário perdido na imensidão do mar que lhe dedicou o poema O Poeta Hart Crane Suicida-se no Mar, no qual pergunta: Quando mergulhaste na água/ Não sentiste como é fria/ Como é fria assim na noite/ Como é fria, como é fria?

E foi a fria água da noite do oceano que tirou a vida do poeta Hart Crane.

Mas nada sabemos deste mundo, apenas, parafraseando Shakespeare, que chegamos a ele chorando, talvez por estar entrando num cenário de loucura. O frio, que é a marca do Oceano Pacífico e matou o poeta Hart Crane, havia se transformado em calor quando nosso pianista caiu no mar. A água estava excepcionalmente quente, em torno de 24° C, por causa do El Niño, e não o matou, apesar das nove horas em que esteve à deriva.

A natureza dá o calor, que é vida, e o mesmo calor às vezes mata; a natureza dá o frio, que é morte, e o mesmo frio às vezes salva.

Mas não foi assim. Os deuses protegem os artistas e já haviam perdido Hart Crane para o mar. Nosso pianista foi encontrado próximo à lindíssima Avalon, a cidade da Ilha de Catalina, com sua maravilhosa baía de azul intenso, a cerca de 20 milhas da Califórnia.

Avalon, esteja onde estiver, é a ilha lendária da saga arturiana e repousa entre o mar e a névoa. Quem ali aporta não morre. Morgana e suas irmãs, ou talvez a Dama do Lago, estavam ali para recebê-lo e impedir que morresse. Ao ser recolhido nas proximidades de Avalon, ele estava em estado de choque, mas vivo. Dessa vez a arte foi salva.