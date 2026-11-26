Lugar bonito, pé na areia, piscina azulzinha, menu com excelente gastronomia, carta de vinhos um primor, e ele pensou:

– Vou gastar num tinto Luce Nera, mas vou aproveitar!

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Também, não é todo dia que se casa – embora tenha quem se case todo dia –, ainda mais com uma mulher maravilhosa, professora da Universidade Estadual da Bahia, também formada em psicanálise, companheirona e compreensiva, um amor de pessoa, companhia rara de se conseguir, nem mesmo pelo Tinder. Estava muito feliz.

O casamento na Igreja de Santo Antônio da Barra foi um primor. O padre, homem de bom humor e picardia, fez a alegria dos parentes, amigos, colegas do tênis, da academia dela e dele, e até um cachorro caramelo deu as caras, sentando-se no véu da noiva para diversão dos convidados. Quando o padre mandou beijar a noiva, o beijo foi longo, saboroso e intenso, o que gerou até aplausos e assovios da plateia delirante. Era muito amor.

Também era muito tesão e desejo. Haviam se conhecido três meses antes, numa festa na casa da irmã do amigo, para a qual ele foi convidado en passant, literalmente. Estava indo sozinho para o cinema no shopping, e o amigo perguntou se não queria ir à festa de aniversário da irmã. E lá se foram os dois, e agora deu no que deu. Durante os três meses de namoro, entre mãos dadas, olhos nos olhos, cochichos e resvalos, nunca foram a um motel, nem a uma pousada, nem a um hotel, e muito menos tiveram alguma intimidade dentro do carro.

Acertaram, como prova de amor eterno, que somente teriam uma relação mais íntima depois do casamento e, claro, ele se apressou a fazer o matrimônio acontecer. As famílias fizeram uma espécie de mutirão tácito, e cada um ajudou a organizar, porque não confiavam na agência que produzia os casamentos, pois todo dia aparecia nos jornais e no Fantástico um rol de noivas chorando por terem sido enganadas por essas agências. No final, ficou tudo tão bonito que até umas tias e primas disseram ter ganhado gosto pela produção de casamentos e já pensavam em constituir uma empresa para tanto.

Decidiram casar-se numa sexta-feira e, da igreja, partiram para a comunidade de Diogo, na Linha Verde da Bahia, onde ficariam até o domingo, quando voltariam. Queriam votar. Consideravam importante para o destino do Brasil votar certo no domingo. Com certeza, iriam aproveitar a noite de sexta, o dia de sábado e a manhã de domingo, e a imaginação ia, voava longe.

Não foi uma viagem longa. Saíram da igreja e foram recebidos com festa na pousada que, apesar da véspera das eleições, estava cheia de hóspedes. Como somente haviam levado duas malas com roupas e objetos necessários para uma curta temporada, ajeitaram-se rapidamente na suíte reservada, que estava enfeitada com corações, balões com corações, toalhas com corações, pano de chão com corações e corações colados nos abajures. Duas toalhas alvas com formato de cisnes formavam uma escultura em forma de... coração.

Quase nem tiraram a roupa e se jogaram na cama com sofreguidão. Estava indo tudo bem quando tocou o telefone dela, na cabeceira – esquecera de colocá-lo em modo avião –, e não teve jeito: ela atendeu. Ele continuou a fazer carinho, cafungar no pescoço, abraçar, dizer palavras de amor e paixão. Lá pelas tantas, a pousada não conseguiu mais dormir: tantos gritos, tantos suspiros, tantas palavras de ordem!

Hóspedes foram se queixar aos funcionários do plantão, e eles explicaram que no quarto havia um casal em lua de mel. As queixas se acabaram, dando lugar à curiosidade, e, do nada, havia um grupinho ouvindo à porta do quarto. Alguém falou para o marido:

– Viu?!

Ele se fez de desentendido. A manifestação das pessoas na porta do quarto se tornou tão intensa que o noivo saiu da cama e foi ver o que era, o que estava acontecendo na pousada e deu de cara com o povo aplaudindo o casal no corredor. Entretanto, os gritos continuavam e o gerente da pousada intrigado, todos pasmos, ele se tocou e perguntou:

– Tem mais gente aí? Não pode! A reserva era somente para o casal!

O nubente respondeu com uma cara um tanto triste de dar dó:

– Tem!

O povo mete as caras na porta para ver se flagra alguma coisa. O gerente olha de soslaio e diz:

– Não tô vendo ninguém. Quem está aí?

O noivo, quase que desorientado, pega a caríssima garrafa de vinho, toma uns goles, oferece para quem quer r responde:

– Janones, Lula e tudo mais!

Todos ouviram quando a noiva largada na cama e em êxtase gritou:

– Vamos, JanoneeeeS!!!

Era mais uma tarefa para o Exército de Lula.

Os hóspedes se recolheram, alguns para aproveitar a madrugada. Alguém pediu mais um pouco do vinho. Vinho caro. Caríssimo. Gostoso, amadeirado, aveludado, com personalidade e taninos maduros.

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Romancista, cronista e jornalista. Autor de “O Natal dos Bichos Falantes – Auto Fabuloso”.