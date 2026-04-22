Não adianta criticar Ceni...Grupo City peca no elenco do Bahia

- Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A torcida do Bahia saiu triste e irritada da Fonte Nova nesta quarta-feira com a derrota para o modesto Remo por 3 a 1. O Tricolor se complicou logo na fase de estreia da Copa do Brasil.

Na arquibancada da Fonte Nova, a torcida gritou "Olé" ao toque de bola adversário, aplaudiu o terceiro gol e vaiou após o apito final.

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Alguns jogadores foram alvo do descontentamento, mas o técnico Rogério Ceni segue como para-raios principal das críticas de torcedores. Normal e não dá para deixar de entender.

Afinal, levar 7 gols em dois jogos contra o Remo, que não sabia o que era disputar a elite do futebol brasileiro desde 1994, é doído. Em todo o ano, o time paraense não venceu nenhum time da Série A... a não ser o Bahia.

Mas nessa análise proponho a torcida ir além das justas críticas a Rogério Ceni. O Bahia de 2026 não tem sido brilhante, mas é competitivo e ocupa as primeiras posições do Brasileirão. Analisando o elenco, o Tricolor pode mesmo ir além?

Essa análise não se propõe a falar sobre o jogo contra o Remo e uma desastrosa eliminação contra o fraco time paraense na Copa do Brasil, mas trazer ao debate: cabe ao Grupo City fazer um time melhor?

Veja bem, o ataque do Bahia hoje teve como pontas titulares o inoperante Kike Oliveira e Erick Pulga, que vivem de lampejos. Juntos, eles somam 3 gols e 3 assistências em 19 jogos cada. Esse é o ataque de um time de Elite?

O banco sofre ainda mais, com um instável Ademir e uma interrogação Sanabria. Isso sem falar no comando de ataque, em que William José não cai nas graças e Everaldo retornou após ser reprovado em anos anteriores.

Inclusive, Everaldo teve a chance de ouro para mudar a história do jogo contra o Remo. Após cruzamento perfeito de Juba (um raro jogador de elite nesse elenco), o centroavante errou a cabeçada de maneira vergonhosa.

No meio de campo, Everton Ribeiro, aos 37 anos, é um oásis de lucidez, e quando sai, é substituído pelo pouco útil Michel Araújo. O uruguaio virou especialista em irritar os torcedores.

2026 é o quarto ano do Grupo City no Bahia e o nível do elenco está longe de fazer jus ao esperado pela torcida tricolor. Rogério Ceni tem seus erros, mas entrega mais resultado que o esperado com o material humano.

Convenhamos torcedor, o elenco do Bahia é melhor que o do Botafogo? Grêmio? Inter? Atlético? Eu acho que não e mesmo assim faz campanha melhor.

Se o Bahia quiser evoluir e passar a ser um time de elite, o Grupo City precisa realmente acertar no elenco. Hoje... é mais do mesmo.