O ajuste fiscal aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula está correto e não é incompatível com a manutenção de programas sociais, como o Bolsa Família, ou o financiamento do maior sistema público de saúde o mundo, o SUS. A previsão é de um superávit primário de R$ 56 bilhões em 2027 e limitação a 2% dos gastos públicos em relação a 2026. Contudo, é preciso que os programas sociais alcancem realmente aqueles que mais precisam.

Precisamos sair desse impasse que não nos faz avançar economicamente, tendo que pagar anualmente cerca de 9% do nosso PIB com os juros da dívida pública. O ajuste fiscal implica também que o governo controle com maior rigor, com o máximo rigor, os gastos públicos. Não podem haver desvios nem podemos fazer de conta que eles não existem.

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Há acusações de fraude de bilhões, inclusive com apuração pela Polícia Federal, no pagamento indevido do Seguro-Defeso, que é o benefício concedido a pescadores de pequeno porte durante os períodos de reprodução dos peixes, quando a pesca é proibida pela lei ambiental. Já existem indícios bem claros de cadastros fraudulentos de beneficiários. O benefício é importantíssimo, e fundamental, mas para os verdadeiros pescadores.

Em outro exemplo, o programa Minha Casa, Minha Vida, criado para facilitar o acesso à moradia da população de baixa renda, tem sido usado como forma de investimento, como posso testemunha em minha própria cidade, Campo Formoso. São imóveis alugados ou revendidos com lucro, destruindo o princípio fundamental do programa que é garantia de moradia para todos (Artigo 6º da Constituição Federal de 1988), com o objetivo explícito de reduzir ainda mais as nossas desigualdades sociais.

Mesmo no Bolsa-Família, que atende a 19 milhões de famílias no país, existe espaço para aperfeiçoamento do programa, sobretudo, através da Polícia Federal, combatendo as fraudes e evitando que pessoas, de má-fé, desviem recursos. O Governo Federal tem a obrigação de assegurar todo dinheiro necessário para pagar cada benefício, mas realmente só a quem tem direito, principalmente para quem realmente precisa.

Não necessitamos de planos mirabolantes, como poderia ser o “tarifaço” proposto pelo filho do ex-presidente Bolsonaro, reeditando, quem sabe, o confisco da poupança, empreendida por Collor em março de 1990.

Nas recentes eleições de outubro garantimos todos os direitos constitucionais e a nossa democracia, mas, agora, precisamos encarar de frente o desafio da civilização, que implica também em assumirmos as obrigações de construtores de uma economia saudável, de crescimento sustentável e sem desvios, atendendo, de fato, às pessoas que mais precisam.

*Economista, ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia e deputado estadual pelo PSD.