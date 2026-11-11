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O povo decidiu

Confira o artigo de José Medrado

José Medrado *
Por José Medrado *
José Medrado é Mestre em família pela Ucsal e fundador da Cidade da Luz*
José Medrado é Mestre em família pela Ucsal e fundador da Cidade da Luz* - Foto: Arquivo Pessoal | Divulgação

Não sou economista. Não leciono teorias de mercado e nem me pretendo perito nas complexas equações da alta finança internacional, mas busco entender de gente e ações sociais, por isto compreendo perfeitamente o fundamento elementar sobre o qual se constrói qualquer regime democrático maduro: o poder emana do povo e é em seu nome que deve ser exercido, por meio do voto livre, direto e soberano. Infelizmente, parece clichê, mas precisa ser sempre lembrado e visitado.

Nas últimas eleições presidenciais, o Brasil vivenciou um dos debates mais intensos e cristalinos de sua história política recente. Nas urnas, enfrentaram-se visões de mundo profundamente distintas, ainda que um lado não dissesse o que pretendia fazer, falava genericamente, mas se sabia claramente que se tratavam de projetos de país antagonicamente opostos.

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O setor financeiro e os grupos que habitualmente se autoentitulam "o mercado" tinham um posicionamento claro, um programa econômico definido e uma candidatura bem demarcada que encarnava integralmente as suas ideias. Esse projeto participou livremente do pleito, submeteu-se ao escrutínio popular e, ao final do processo, foi derrotado pela maioria dos eleitores.

O projeto de governo vencedor, legitimado pelo voto popular, foi aquele encampado pelo presidente Lula. Esse é um fato objetivo e indiscutível da nossa realidade política, o qual exige aceitação e respeito por parte de todos os atores sociais e institucionais. Democracia, entendo e penso, não está equivocado, pressupõe a capacidade de reconhecer a derrota e aceitar a soberania das urnas.

Não faz qualquer sentido prático ou conceitual que setores que viram a sua proposta ser rejeitada pela sociedade tentem, agora, impor pautas coercitivas, ditar os rumos da política econômica ou exercer uma verdadeira tutela sobre a gestão escolhida nas urnas. As urnas disseram que querem as prioridades sociais e as metas de desenvolvimento eleitas pela maioria da população.

Respeitar o resultado democrático vai muito além de um mero ritual formal no dia da posse. Significa reconhecer a legitimidade das diretrizes de inclusão, justiça social e desenvolvimento que triunfaram no debate público. O mercado financeiro é, sem dúvida, uma fração relevante da vida nacional, mas não detém a soberania do país. O único caminho viável para um futuro próspero passa pela convivência harmoniosa entre as forças do capital e as urgentes demandas sociais da população.

Aceitar a vontade do povo brasileiro não constitui uma concessão política ou uma gentileza institucional, mas um imperativo constitucional e ético. É hora de substituir a pressão contínua pelo diálogo equilibrado, honrando a escolha soberana que definiu os rumos do nosso Brasil. Repito: não sou economista, mas ficou às claras o que o povo quer.

José Medrado é Mestre em família pela Ucsal e fundador da Cidade da Luz*

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