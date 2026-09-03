O problema não é mais o ataque. É não perceber que ele já começou

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Durante muito tempo, quando falávamos sobre cibersegurança, a discussão girava quase sempre em torno de proteção. Firewall, antivírus, bloqueios, perímetro, regras de acesso e diversas outras camadas criadas para impedir invasões e reduzir riscos.

E essas soluções continuam sendo fundamentais.

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O problema é que os ataques mudaram. Os ambientes mudaram. E a velocidade com que tudo evolui hoje tornou impossível tratar segurança apenas sob a perspectiva de prevenção.

A verdade é que muitas organizações ainda acreditam que segurança significa simplesmente impedir ataques. Mas talvez o maior desafio atual não seja apenas evitar que algo aconteça. O verdadeiro desafio é perceber rapidamente quando algo já começou a acontecer dentro do ambiente.

Porque o ataque mais perigoso é aquele que acontece sem ser percebido.

E é exatamente aqui que muitas empresas ainda estão olhando para cibersegurança da forma errada.

Durante anos, construímos grandes “muralhas digitais” ao redor dos ambientes corporativos. Firewalls, antivírus, EDRs, controles de acesso e inúmeras outras soluções passaram a fazer parte da rotina das empresas. E tudo isso continua extremamente importante.

Mas mesmo os muros mais altos possuem pontos de passagem.

O problema é que muitas organizações ainda discutem apenas como fortalecer essas muralhas, quando deveriam discutir também como detectar, responder e reagir no momento em que alguém atravessa essas frestas.

Porque cedo ou tarde, alguma tentativa vai passar.

E aqui existe uma mudança importante de mentalidade: segurança moderna não pode depender apenas da ideia de impedir tudo. Isso simplesmente não é mais realista.

Hoje os ataques são silenciosos, distribuídos, automatizados e muitas vezes utilizam comportamentos legítimos para se movimentar dentro dos ambientes. Em muitos casos, o invasor não precisa explorar uma falha extremamente sofisticada. Basta utilizar uma credencial comprometida, um acesso indevido, um e-mail malicioso ou uma vulnerabilidade que ninguém sabia que existia.

A pior vulnerabilidade é aquela que você não conhece.

E talvez seja justamente esse um dos maiores problemas atuais: muitas empresas ainda possuem uma falsa sensação de segurança porque acreditam que segurança se resume às ferramentas que foram implementadas.

Mas, pior do que não investir em cibersegurança é investir errado.

É comum encontrarmos ambientes com diversas soluções implementadas, mas sem visibilidade real do que está acontecendo, sem contexto sobre os riscos existentes e sem capacidade efetiva de resposta quando algo foge do comportamento esperado.

O mercado amadureceu muito em proteção. Mas ainda existe uma lacuna enorme quando falamos sobre percepção, contexto e resposta contínua.

Hoje já não basta apenas bloquear. É preciso enxergar.

Enxergar comportamentos anormais. Entender exposições invisíveis. Identificar riscos que surgem continuamente. Correlacionar eventos. Priorizar vulnerabilidades reais. Detectar movimentações suspeitas antes que elas se transformem em incidentes graves.

E isso exige uma mudança importante na forma como pensamos segurança.

Cibersegurança não pode mais ser tratada como uma camada adicionada ao ambiente. Ela precisa fazer parte da arquitetura.

Essa talvez seja uma das maiores transformações que estamos vivendo atualmente.

Segurança deixou de ser apenas um projeto técnico. Ela passou a fazer parte da estratégia operacional das organizações. Está diretamente ligada à continuidade do negócio, reputação, disponibilidade, produtividade e confiança.

E isso muda completamente a conversa.

A discussão deixa de ser apenas “quais ferramentas eu tenho” e passa a ser “qual é minha capacidade real de perceber, responder e me adaptar diante dos riscos atuais”.

Porque no cenário atual, não vence necessariamente quem possui mais soluções implementadas. Muitas vezes vence quem consegue identificar mais rápido o que está acontecendo dentro do próprio ambiente.

No final, talvez o maior risco hoje não seja apenas sofrer um ataque.

Talvez o maior risco seja acreditar que tudo está sob controle enquanto o comprometimento já começou.

Se essa reflexão fizer sentido para você, talvez seja o momento de revisitar não apenas as ferramentas implementadas em seu ambiente, mas principalmente a forma como sua organização enxerga segurança, exposição e capacidade de resposta diante dos riscos atuais.

Artigo escrito por Vicente Vale – CEO da XLOGIC – A Sua Aliada em Cibersegurança, VP de Negócios e eventos da ASSESPRO-BA