O voo alto do turismo baiano

Secretário de Comunicação da Bahia, André Curvello - Foto: Elói Corrêa | GOVBA

A Bahia segue em ritmo acelerado e consolida sua posição como um dos principais destinos turísticos do Brasil projetando-se no cenário global. Apostando em uma variedade de paisagens e expressões culturais, o estado vem implementando estratégias que atraem visitantes e movimentam a economia.

O governador Jerônimo Rodrigues cumpre seus compromissos de campanha. Os investimentos se concentram na expansão da malha aérea, na modernização de aeroportos e em incentivos fiscais, reafirmando o turismo como um motor de progresso econômico e social.

Entre os destaques desse movimento está a inauguração do voo direto Paris-Salvador-Paris, operado pela Air France, em 28 de outubro. A nova rota, operada com moderníssima aeronave, oferece três frequências semanais e transforma Salvador em um ponto de convergência para conexões globais, ligando o Brasil a mais de 180 destinos na Europa, Ásia e África. Esta conexão internacional é um convite para que turistas do mundo todo vivenciem as experiências únicas da Bahia, que combinam paisagens exuberantes e manifestações culturais singulares.

>> Leia Mais: Paris-Salvador: nova rota aérea impulsiona turismo na Bahia

>>> "Com voo direto para Paris, turista fica mais tempo na Bahia", diz Freixo



No âmbito doméstico, a partir de 2025, a malha aérea regional será reforçada com novos voos da Azul para cidades como Lençóis, Guanambi e Barreiras. Essa ampliação integra o projeto Conheça o Brasil Voando, realizado em parceria com o Ministério do Turismo, cujo objetivo é descentralizar o turismo e conectar regiões menos exploradas ao fluxo nacional, fomentando o desenvolvimento do interior.

A Bahia oferece 13 zonas turísticas com atrações que vão além das praias e do patrimônio histórico. A promoção desse mosaico turístico em feiras internacionais e roadshows pela Europa vem ampliando a visibilidade do estado e fortalecendo parcerias e novas rotas.

Esses esforços já trazem resultados expressivos. De janeiro a setembro de 2024, o número de turistas internacionais cresceu 58,5%, em contraste com a média nacional de 12%. No total, 94.703 turistas estrangeiros desembarcaram na Bahia nesse período, 33 mil a mais que o Ceará, o segundo colocado no Nordeste. A ampliação de voos internacionais, como os de Buenos Aires, Montevidéu, Lisboa e Paris, além da nova temporada de voos fretados de Varsóvia, reforça o protagonismo da Bahia no turismo internacional.

Infraestrutura é outro pilar essencial dessa estratégia. Com investimentos de R$ 418,8 milhões, o estado moderniza aeroportos e aeródromos em diversas cidades, assegurando operações eficientes e seguras. O governo também investe na participação em eventos importantes como o Salão do Chocolate, que acontece até o início de novembro, em Paris, com potencial de atrair visitantes de várias partes do mundo além de facilitar a realização de um grande número de negócios, valorizando a produção de chocolate artesanal do sul da Bahia. E ainda teremos, agora no fim de outubro, o início da temporada de cruzeiros marítimos, que trará milhares de turistas de outros estados e países.

Mais do que crescimento econômico, o turismo é uma ferramenta eficaz na promoção da inclusão social e na redução de desigualdades. Essa dinâmica promove uma redistribuição de renda que beneficia tanto os centros urbanos quanto o interior, criando novas perspectivas para a juventude e consolidando o turismo como um eixo estruturante do desenvolvimento regional.

Os números refletem o sucesso dessa abordagem integrada. Entre abril e junho de 2024, a arrecadação de ICMS no setor alcançou R$ 1,2 bilhão, um aumento de 23,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Sem falar no significativo crescimento na geração de emprego e renda.

A Bahia não é apenas um destino, mas uma experiência para todas as estações do ano. Das praias paradisíacas às trilhas ecológicas da Chapada, passando pelo Rio São Francisco, pela culinária admirada internacionalmente e pelas tradições religiosas vibrantes, cada canto do estado oferece um convite irresistível ao viajante. Preparada para consolidar sua liderança no turismo brasileiro, a Bahia segue avançando com novos investimentos em infraestrutura e qualificação de mão e obra. Vem muito mais por aí.

*André Curvello é secretário estadual de Comunicação Social