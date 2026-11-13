Quando a ofensa encontra a consciência, perde o poder

Há palavras que nos acompanham durante uma vida inteira. Algumas chegam como elogios, outras como críticas, ironias ou julgamentos; mas será que aquilo que o outro diz sobre nós tem, necessariamente, o significado que ele pretende atribuir?

Há pouco, durante uma conversa com um amigo, compartilhei uma experiência que me levou a uma reflexão profunda sobre o poder das palavras e, sobretudo, sobre o poder da consciência diante delas. Comentei que, algumas vezes, sou chamada de louca pelas experiências que escolho viver: fazer aulas de canto, participar de trilhas, vivenciar práticas espirituais, explorar novos conhecimentos e permitir-me experimentar caminhos diferentes daqueles considerados convencionais parece, aos olhos de algumas pessoas, uma espécie de loucura.

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Costumo responder, com tranquilidade e bom humor: Leva-se uma vida inteira para conseguir ser louca!

Naquele instante, enquanto conversávamos, percebi algo que até então não havia elaborado com tanta clareza: o significado de uma palavra pode mudar completamente quando ampliamos nossa compreensão sobre ela.

Lembrei-me do Tarô e de uma de suas cartas mais emblemáticas: O Louco, representado pelo número zero. Na linguagem simbólica do Tarô, O Louco representa aquele que se dispõe a iniciar uma jornada. Carrega poucos pertences, segue acompanhado de um pequeno animal e caminha em direção ao desconhecido. Não possui todas as respostas, tampouco conhece todos os desafios que encontrará; mas, confia na possibilidade de descobrir o caminho enquanto caminha.

O zero, nesse contexto, simboliza o campo das possibilidades, aquilo que ainda não assumiu uma forma definida. E, na sequência simbólica dos Arcanos Maiores, encontramos O Mago, a carta de número um, que representa a capacidade de reconhecer e utilizar os próprios recursos para transformar possibilidades em realizações.

Que imagem extraordinária da existência humana!

Primeiro, precisamos da coragem de partir. Depois, descobrimos as ferramentas que possuímos para construir nosso caminho... Talvez seja justamente essa a loucura que tanto incomoda: a coragem de viver sem pedir autorização para ser quem se é.

Na psicologia analítica de Carl Jung, o processo de individuação nos convida a reconhecer nossa singularidade, integrando aspectos conscientes e inconscientes da personalidade. Trata-se de um movimento de aproximação daquilo que somos, para além das expectativas e dos papéis que aprendemos a desempenhar. E esse movimento nem sempre é compreendido por aqueles que nos cercam.

Quem rompe padrões pode ser chamado de estranho. Quem muda de direção pode ser considerado instável. Quem escolhe viver experiências diferentes pode receber o rótulo de louco. Entretanto, ser diferente não significa estar perdido. Às vezes, significa justamente ter encontrado o próprio caminho.

Essa reflexão me levou a outra lembrança: durante muitos anos, fui comparada à personagem Dory, do filme Procurando Nemo, por parecer, algumas vezes, lenta, distraída ou desligada das conversas. Por muito tempo, essa foi apenas uma brincadeira. Hoje, entretanto, consigo olhar para ela sob outra perspectiva. Dory é uma personagem marcada por dificuldades de memória, mas também pela espontaneidade, pela capacidade de estabelecer vínculos, pela disposição de continuar e pela ausência de um apego prolongado às experiências desagradáveis.

Naturalmente, esquecer não é o mesmo que perdoar, e a personagem não deve ser tomada como modelo psicológico. Ainda assim, sua história oferece uma metáfora interessante sobre a possibilidade de seguir adiante sem permanecer aprisionado ao passado.

E quanto à minha suposta lentidão?

Hoje percebo que, muitas vezes, aquilo que os outros interpretavam como distração era simplesmente uma maneira diferente de processar o mundo: enquanto alguém falava, eu refletia; enquanto a conversa avançava, meu pensamento buscava significados. E, em outras ocasiões, eu simplesmente não direcionava minha atenção àquilo que não despertava meu interesse. E isso não significa que toda distração seja profundidade, nem que toda lentidão represente sabedoria: significa, apenas, que um comportamento observado de fora nem sempre revela o processo que acontece dentro de alguém.

Quantas vezes fazemos isso com as pessoas? Chamamos de fraco aquele que demonstra sensibilidade. De arrogante aquele que estabelece limites. De egoísta aquele que aprende a dizer não. De estranho aquele que não deseja seguir o mesmo caminho da maioria. Criamos definições a partir de fragmentos e, frequentemente, confundimos nossas interpretações com a verdade sobre o outro.

Mas existe uma questão ainda mais importante: por que determinadas palavras nos ferem tanto?

A psicologia nos ajuda a compreender que o impacto de uma crítica não depende, exclusivamente, da intenção de quem a pronuncia; ele também se relaciona com nossa história, nossas inseguranças, nossas crenças e a imagem que construímos de nós mesmos. Uma palavra pode encontrar maior ressonância quando toca algo que ainda não conseguimos compreender ou acolher em nossa própria história. Por isso, o autoconhecimento transforma nossa relação com o julgamento. Não porque nos torne imunes à dor, mas porque amplia nossa capacidade de distinguir aquilo que pertence ao outro daquilo que verdadeiramente nos constitui.

Há uma diferença fundamental entre ouvir uma opinião e transformá-la em identidade.

Alguém pode me considerar louca, lenta, inadequada ou diferente. Essa é a percepção dessa pessoa. Não necessariamente a minha verdade.

E aqui reside uma liberdade extraordinária: não precisamos aceitar como definição de nós mesmos todas as palavras que nos são dirigidas. Também não precisamos transformar cada crítica em elogio. Algumas palavras são realmente ofensivas, e reconhecer isso é importante. O amadurecimento emocional não exige que justifiquemos o desrespeito, mas que aprendamos a estabelecer limites sem permitir que ele determine nosso valor.

Talvez a verdadeira transformação aconteça quando deixamos de perguntar apenas Por que essa pessoa disse isso de mim? e começamos a perguntar Por que essa palavra encontrou tanto espaço dentro de mim?.

Essa mudança desloca o olhar do julgamento externo para a consciência interna. O outro continua responsável pelo que diz; mas, nós podemos desenvolver maior liberdade sobre o significado que atribuímos ao que ouvimos. E, nesse processo, descobrimos que nem sempre precisamos responder, explicar, convencer ou nos defender. Às vezes, basta compreender.

Hoje, quando me chamam de louca, posso sorrir e recordar a figura simbólica daquele viajante que segue com sua pequena bagagem, disposto a descobrir o mundo...

Quando me chamam de lenta, posso reconhecer que tenho meu próprio ritmo de observar, pensar e compreender a vida...

Não porque essas palavras sejam necessariamente elogios, mas porque já não preciso recebê-las exclusivamente pelo significado que alguém tentou lhes atribuir.

Talvez amadurecer seja também isso: deixar de viver aprisionado às definições alheias.

Afinal, a palavra que alguém pronuncia revela algo sobre sua maneira de enxergar o mundo. A maneira como a recebemos pode revelar algo sobre nossa relação com nós mesmos. E quanto mais nos conhecemos, menos precisamos que o outro nos explique quem somos.

Porque a verdadeira liberdade não está em impedir que nos julguem, mas em não permitir que o julgamento do outro se transforme na medida da nossa existência.

E, se para viver com autenticidade, curiosidade e coragem for necessário ser considerada louca, talvez eu esteja, finalmente, aprendendo a beleza dessa loucura...