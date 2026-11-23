Uma reflexão sobre os limites da pressão emocional e a importância da segurança psicológica, da autorregulação e do desenvolvimento humano nas organizações.

Durante muito tempo, acreditou-se que, para alcançar melhores resultados, era necessário aumentar a pressão sobre as pessoas. A cobrança intensa, a exposição das fragilidades e até a desestabilização emocional passaram a ser confundidas, em determinados ambientes profissionais, com estratégias de motivação e superação.

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Mas será que provocar uma reação emocional intensa significa promover uma transformação verdadeira?

Essa pergunta nos convida a olhar para além dos resultados imediatos e compreender algo fundamental sobre o funcionamento humano: nem todo movimento representa crescimento, assim como nem toda mudança de comportamento significa que houve aprendizagem.

O medo pode mobilizar. A pressão pode acelerar respostas. Mas o que acontece quando o estímulo externo desaparece? O que permanece no indivíduo depois que a intensidade da experiência termina?

A neurociência nos ajuda a compreender essa questão. Diante de situações percebidas como ameaçadoras, o organismo mobiliza mecanismos de defesa que envolvem o sistema nervoso autônomo e, dependendo da natureza e da duração do estressor, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Alterações na frequência cardíaca, na respiração e no estado de vigilância fazem parte dessa resposta adaptativa.

Esses mecanismos são fundamentais à sobrevivência. Entretanto, quando a pressão se torna excessiva ou persistente, pode comprometer funções importantes para o desempenho profissional, como a flexibilidade cognitiva, a memória de trabalho e a capacidade de tomar decisões.

Isso não significa que todo desafio seja prejudicial. O ser humano também cresce diante de situações exigentes, especialmente quando dispõe de recursos, apoio e oportunidades de aprendizagem. A questão não está na existência da pressão, mas na maneira como ela é exercida e percebida.

A psicóloga organizacional Amy Edmondson, pesquisadora da Universidade Harvard, trouxe uma contribuição importante ao investigar a segurança psicológica nas equipes. Seus estudos demonstraram a relevância de ambientes nos quais as pessoas possam expressar dúvidas, reconhecer erros e compartilhar dificuldades sem receio de humilhação ou punição interpessoal.

Segurança psicológica não significa ausência de responsabilidade, de cobrança ou de metas. Significa compreender que o desenvolvimento profissional exige condições para aprender, experimentar, corrigir e evoluir.

Outro referencial importante é a teoria da autodeterminação, desenvolvida pelos psicólogos Edward Deci e Richard Ryan. Suas pesquisas destacam três necessidades psicológicas fundamentais: autonomia, competência e vínculo. Quando essas necessidades encontram condições favoráveis, a motivação tende a apresentar características mais autônomas e sustentáveis.

Essa perspectiva nos convida a distinguir dois movimentos aparentemente semelhantes: agir porque se teme uma consequência e agir porque se compreende o propósito da própria ação.

Ambos podem produzir comportamento; mas não representam, necessariamente, a mesma qualidade de motivação.

Também merece atenção a capacidade humana de autorregulação emocional. O psicólogo James Gross demonstrou, por meio de suas pesquisas, que a maneira como regulamos nossas emoções influencia a experiência emocional e suas consequências comportamentais e fisiológicas.

Nesse contexto, estudos sobre variabilidade da frequência cardíaca e biofeedback oferecem contribuições relevantes. A variabilidade cardíaca corresponde às oscilações nos intervalos entre os batimentos do coração e constitui um dos indicadores utilizados para investigar aspectos da regulação autonômica.

Práticas de respiração lenta e treinamento de biofeedback podem favorecer a autorregulação e contribuir para a redução de sintomas de estresse e ansiedade. A chamada coerência cardíaca, quando compreendida dentro desse contexto fisiológico, representa uma possibilidade de desenvolvimento da consciência corporal e da capacidade de responder às situações desafiadoras com maior equilíbrio.

Não se trata de eliminar emoções difíceis ou de transformar serenidade em uma nova exigência de produtividade. Trata-se de reconhecer que o equilíbrio emocional também pode ser aprendido e cultivado.

É importante, contudo, não confundir autorregulação individual com solução para todos os problemas organizacionais. Nem toda dificuldade de desempenho nasce de uma limitação pessoal. Metas, recursos disponíveis, estratégias de gestão, condições de mercado, relações de trabalho e cultura organizacional também influenciam os resultados.

Quando uma equipe enfrenta dificuldades persistentes, talvez seja necessário ampliar a pergunta. Em vez de investigar apenas por que as pessoas não estão produzindo o esperado, convém compreender quais condições estão favorecendo ou dificultando seu desempenho.

A responsabilidade pelo desenvolvimento não pertence exclusivamente ao indivíduo. Ela também envolve o ambiente no qual ele trabalha.

Da mesma forma, é necessário distinguir impacto emocional de transformação. Uma experiência intensa pode despertar reflexões, produzir entusiasmo ou estimular decisões imediatas, mas a permanência dessas mudanças depende de fatores como aprendizagem, prática, acompanhamento e condições concretas para aplicar novos comportamentos.

Uma transformação não se mede apenas pelo que alguém sente ao final de uma experiência, mas também pelo que consegue compreender, integrar e sustentar ao longo do tempo.

Talvez um dos grandes desafios da gestão contemporânea seja abandonar a ideia de que desenvolver pessoas significa submetê-las a pressões cada vez maiores. Exigir resultados e respeitar a integridade emocional não são objetivos incompatíveis. Ao contrário, uma liderança comprometida com o desenvolvimento humano pode estabelecer metas desafiadoras, oferecer feedbacks claros, reconhecer dificuldades e construir condições para que os profissionais ampliem suas competências.

O verdadeiro crescimento não precisa nascer da humilhação, assim como a responsabilidade não precisa ser construída pelo medo.

Uma organização pode conseguir que alguém se movimente diante de uma ameaça. Mas o desenvolvimento mais profundo começa quando a pessoa encontra recursos internos, competências e condições para agir sem depender, continuamente, dessa ameaça.

Talvez o futuro das organizações não esteja em descobrir maneiras cada vez mais intensas de pressionar as pessoas, mas em compreender como criar ambientes nos quais possam desenvolver suas melhores capacidades com consciência, responsabilidade e equilíbrio.

Porque produzir resultados é importante. Mas compreender o ser humano que os produz talvez seja uma das maiores responsabilidades de quem lidera...