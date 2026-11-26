Após as eleições é hora de voltar a focar na gestão da máquina pública, de preparar a chegada de um novo ciclo de governo. Essa passagem de um ciclo para outro é normalmente denominada de transição. Quando trata-se de governos reeleitos, a transição deve ser diferente daquelas de mudanças de projetos.

Não se trata simplesmente de transferir responsabilidades, mas de promover uma transição estratégica entre ciclos de governo, avaliando a gestão encerrada, redefinindo prioridades, mantendo conquistas, corrigindo rumos, desobstruindo gargalos, reestruturando órgãos, atualizando o projeto político e renovando a equipe que irá conduzir o novo ciclo de desenvolvimento, com eficiência, inovação e renovação política.

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No entanto, a mídia e o mercado ficam nervosos e ansiosos em conhecer os nomes que irão administrar e liderar as diversas pastas de governos. Todos querem saber sobre quem serão os executivos das áreas econômicas, educação, saúde, segurança e demais setores. Não percebem que o processo é contínuo e as rodas do carro precisam ser trocadas com o veículo em movimento. Não pode haver descontinuidade administrativa e é importante manter um fluxo lógico neste processo.

Em primeiro lugar é necessária uma análise da situação, na qual se identificam os macros-problemas, em dissonância com os macros objetivos. Em seguida, atualizam a estratégia em direção do modelo de desenvolvimento e suas diretrizes estruturantes. Na sequência, redefinem a estrutura administrativa da máquina, o desenho do organograma e suas funções para assegurar a perfeita implementação dos programas e projetos que conduzirão a efetivação das políticas públicas. Portanto, só depois, ao final, é que se escala a equipe que comandará ministérios, secretarias e demais órgãos públicos, tendo os programas de governo, protocolados nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), como os compromissos aprovados nas urnas.

A transição de governo não é somente a manutenção ou a troca de secretários (as), ministras (os) e dirigentes de autarquias e a justa presença de representações partidárias na composição das equipes de governo, mas também é balanço político, administrativo e institucional, além de avaliação do ciclo de governo que se encerra. Assim, também, a transição é o momento para a redefinição estratégica, para a atualização das prioridades territoriais, de revisitar o projeto de desenvolvimento, considerando as transformações econômicas, sociais, tecnológicas e políticas, de compatibilização com o planejamento orçamentário e os instrumentos de planejamento governamental. É a hora de conjugar o deve ser com o pode ser.

É ainda, na transição, o momento de rever o desenho institucional, de avaliar se a atual estrutura governamental é adequada aos desafios do novo ciclo, de identificar sobreposições, lacunas e necessidades de integração, analisar a capacidade de coordenação e execução das políticas públicas e propor uma organização institucional e estrutura do novo ciclo de governo.

Encerradas as fases anteriores, é hora de pensar na renovação e composição técnica e política da equipe de governo, portanto, que combine experiência, capacidade de gestão, representatividade política e renovação. É hora de identificar quadros que devem permanecer, mudar de função ou deixar o governo, identificar novas lideranças e talentos, incorporar novas competências e perfis inovadores. Renovar não significa substituir todos os quadros, mas oxigenar a equipe, introduzir novas capacidades e evitar a acomodação institucional.

Por fim, a transição de governos reeleitos deve buscar inovação, criatividade e um novo padrão de gestão, transformar, criar condições para que o novo governo não seja apenas a continuidade, mas represente um novo salto na capacidade de governar. Deve ainda estimular novas ideias e soluções, através de mecanismos de inovação, de fortalecer a integração dos órgãos, dos seus programas e de aproximar ainda mais das universidades, devendo ser produzida uma agenda de inovação e modernização da gestão pública.

Ao final, se chega a uma pactuação envolvendo partidos, lideranças e forças políticas aliadas para a montagem dos governos. Os chefes dos executivos consolidam as decisões estratégicas, políticas e administrativas e preparam o início do novo período. Neste instante, se identificam as prioridades, em alguns casos se estabelecem metas para os primeiros 100 dias, as assessorias de comunicação governamental apresentam novos conceitos expressos em logomarcas e são indicados os novos nomes que comporão o novo ciclo de governo.

Quando parece que nada ocorre, têm equipes profissionais multidisciplinares cuidando das transições de governos nos estados, no distrito federal e no Planalto da República, produzindo tudo isso acima descrito, apesar de que somente rendem notícias os nomes dos ministros ou secretários, reproduzindo o círculo vicioso do pragmatismo em detrimento do conteúdo programático dos planos de gestão.

*Edson Neves Valadares é Sociólogo, com especialização em Gestão Pública Estratégica

