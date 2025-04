Um ano de transformação no atendimento ortopédico da Bahia

Fachada do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

A história do atendimento em Ortopedia na Bahia para pacientes do SUS tem um marco que separa o antes e o depois: março de 2024, quando foi inaugurado o Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB), uma unidade do governo estadual que escolheu uma organização privada, sem fins lucrativos, para gerenciá-la: o Einstein.

Um ano depois, os resultados mostram o poder dessa parceria para transformar a realidade em benefício da população do Estado, que viu diminuir em 85% o tempo de espera por procedimentos ortopédicos e triplicar as vagas disponíveis na Central Estadual de Regulação. No período, foram mais de 7 mil cirurgias, 97 mil atendimentos e 30 mil consultas de reabilitação. São números expressivos num Estado onde cuidados ortopédicos figuram entre as principais demandas.

Tão importante quanto esses números é o que está por trás deles: a sintonia de propósitos que uniu o governo do Estado da Bahia, sua Secretaria de Saúde e o Einstein para entregar um melhor atendimento aos cidadãos.

Apesar dos mais de 20 anos de atuação no setor público, a chegada do Einstein à Bahia teve características únicas: foi o primeiro hospital administrado pela organização no Nordeste e também o primeiro especializado. Além disso, era a primeira vez que começava a atuar em uma nova região por meio do SUS. Até então, o caminho seguido era iniciar com uma unidade privada.

Organizações privadas de saúde como o Einstein têm muito a contribuir com o setor público em frentes como a qualidade e segurança da assistência, eficiência da gestão, otimização de recursos – como com a adoção de tecnologia – e capacitação profissional. Mas a ‘magia’ de transformar a saúde em benefício da população atendida só acontece quando a parceria público-privada faz jus ao nome. Nesse sentido, os resultados do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia – HOEB são um exemplo dos frutos da verdadeira parceria, aquela que envolve uma rica troca de conhecimentos e experiências entre as partes. Uma troca que permite entender desafios, especificidades locais e, acima de tudo, as necessidades dos pacientes.

Num país com as dimensões do nosso, com grandes desigualdades socioeconômicas, onde mais de 70% da população depende exclusivamente de serviços do SUS, ainda temos de avançar para democratizar o acesso e promover a equidade em saúde.

Como acelerar essa jornada? O case HOEB é um indicativo positivo da resposta: com o motor de alianças público-privadas em que as partes compartilham o que cada uma tem de melhor em nome de um objetivo comum, que é entregar saúde para a população.

*Sidney Klajner é presidente do Einstein.