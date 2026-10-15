Uma nação soberana valoriza quem educa

Há professoras(es) que permanecem em nossa vida depois da escola. Lembramos de uma palavra de incentivo, de uma explicação paciente, de quem percebeu nossa dificuldade e não desistiu de nós. Neste Dia do Professor(a), dirijo a minha gratidão aos educadores(as) que deixam marcas na nossa história e ajudam a construir o futuro do Estado.

Quem educa sabe o valor de cada conquista: o estudante que volta à aula, supera um desafio, descobre um talento e acredita que pode chegar onde quiser. Esses momentos exigem estudo e sensibilidade. Há esforço de quem acolhe inquietações e busca caminhos para ninguém ficar para trás.

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Essa dedicação tem reconhecimento em ações concretas de valorização da carreira do magistério. Nos últimos quatro anos, nomeamos 4.305 professores(as) e coordenadores(as) pedagógicos(as) do concurso público, inclusive indígenas. Concedemos mais de 4.800 Gratificações de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional e à Melhoria do Ensino e 3.180 estão em processo. Realizamos mais de 18 mil promoções no grau e mais de 9.200 avanços horizontais. Investimos mais de R$ 342 milhões em licença pecúnia, pagamos acima do piso nacional e promovemos mais de 200 ações de formação continuada com 48 mil participantes.

Este compromisso também se expressa nas novas e na modernização das escolas da rede. Salas climatizadas, bibliotecas, laboratórios, teatros e espaços esportivos oferecem melhores condições para ensinar e aprender. Essa estrutura permite realizar projetos e ampliar experiências educativas. Investir na escola é, também, cuidar do ambiente em que os(as) educadores(as) trabalham e reconhecer o valor de sua profissão.

Ao cuidar dos nossos educadores(as), reconhecemos o papel de cada um(a) na relação com as juventudes, no sucesso do percurso escolar, no protagonismo estudantil e no estímulo para que realizem seus sonhos. Afinal, cada jovem que amplia seus horizontes leva perspectivas à sua família e comunidade. O desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental do Estado tem raízes nesse encontro.

Valorizar a docência é, também, cuidar da democracia e defender a liberdade de educar. Quem ensina precisa ter a voz respeitada e autonomia para trabalhar com responsabilidade, diálogo e estímulo ao pensamento crítico. Ensinar sem medo e conviver com as diferenças são condições para uma sociedade mais livre.

Neste dia, homenageio meus/minhas colegas de profissão, sejam da Educação Infantil, Básica (Indígena, Especial, Quilombola, do Campo, Profissional e Tecnológica e de Jovens e Adultos) ou da Superior, que preparam mais uma aula e doam tempo para escutar mais um(a) estudante. Recebam meu respeito, minha gratidão e meu compromisso de trabalhar pela valorização de vocês, cada vez mais. A Bahia tem muito a agradecer a quem educa.