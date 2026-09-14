Você está fazendo as perguntas certas para as Inteligências Artificiais?

“Me ensine economia.” Você pode escrever isso para uma IA em questão de segundos, e receber uma resposta rápida. Provavelmente estará correta, mas também superficial e genérica.

Agora, tente escrever algo mais específico: “Explique inflação para um estudante de 17 anos, e em seguida use o preço de um ingresso de futebol como exemplo.” A inteligência artificial continua a mesma, mas a sua abordagem mudou.

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E isso é o que chamamos de prompt: a instrução que damos à IA. É essencial entender como a IA funciona e fazer as perguntas corretas. Assim, percebi que fazer a pergunta correta muda completamente a qualidade da resposta que recebemos.

Seguiremos com um exemplo que aconteceu comigo durante a aula do Professor Carlos Britto: “Me ajude com esse trabalho sobre o intercambio de culturas presente na França Antártica.” Esse prompt não seria efetivo.

Agora, compare isso com “Estou preparando um trabalho sobre a intercambio de culturas presente na França Antártica. Me auxilie, faça cinco perguntas que me ajudem a construir meu próprio argumento. Em seguida, a partir da minha resposta, me mostre onde meu raciocínio pode melhorar.”

No primeiro caso, a IA praticamente substituiria meu trabalho. No segundo, ela o ajuda a pensar, produzir e entender o conteúdo.

Dito isso, é ai que entra o conceito de engenharia de prompt. Confesso, o nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples: aprender a perguntar, aprender a dar contexto, definir seus objetivos, estabelecer limites e explicar o tipo de resposta que queremos.

“Melhore meu texto” pode funcionar. Mas o resultado fica extremamente melhor quando fazemos algo mais detalhado.

“Leia este texto como um editor. Não faça alterações no texto. Identifique três partes confusas, explique por que elas não funcionam e sugira como eu poderia aprimorá-las.”

Quanto mais clara for a instrução, menos a IA tentará adivinhar o que queremos.

Mas tem algo ainda mais interessante nisso tudo.

Aprender a escrever prompts melhores não é só sobre como se comunicar com a IA. É também sobre organizar nosso próprio pensamento. Para expressar bem o que quero, primeiro preciso entender o que realmente estou buscando.

Talvez, no futuro, uma das habilidades mais importantes não seja saber todas as respostas, mas sim saber fazer as melhores perguntas.

* Pedro Coelho Correia, estudante.