Barra é referência em esportes ao ar livre e conexão com o mar

O bairro da Barra, em Salvador, se destaca como um verdadeiro santuário para a prática esportiva, oferecendo uma das melhores infraestruturas da cidade para quem busca qualidade de vida por meio do esporte. Seja no mar, seja no calçadão, seja nos clubes, a região abriga um cenário propício para a movimentação corporal e o bem-estar.

A Baía de Todos-os-Santos, com suas águas calmas e convidativas, permite uma variedade de esportes aquáticos, como surfe, canoagem, iatismo e vela. A Barra, que está bem na porta de entrada da BTS, além de seu valor histórico e cultural, é também um espaço para esses esportes. Para o artista plástico Bel Borba, a região é o "portal dos esportes náuticos da cidade". Ele, que desde jovem esteve envolvido com atividades esportivas, destaca a importância do bairro nesse contexto: "A Barra é o portal da Baía de Todos-os-Santos, esse paraíso, esse verdadeiro santuário".

Aos 68 anos, Borba reforça a relevância da prática esportiva não apenas para a saúde física, mas também para a mente. "Quem usa a cabeça precisa exercitar o corpo. O esporte favorece a oxigenação, melhora a circulação, e é essencial para quem vive da arte e do intelecto".

Esportes em terra firme

Para os que preferem o esporte em solo firme, a orla da Barra também oferece espaços privilegiados para a prática de corrida, caminhada, ciclismo e até mesmo atividades como ioga e capoeira. Segundo o diretor de Desenvolvimento da Rede Alpha Fitness, Marlon Salatiel, a preocupação com a saúde é uma constante entre os frequentadores da Barra. "Desde os mais jovens, que praticam esportes outdoor, até os mais experientes, que buscam um acompanhamento adequado para a manutenção do bem-estar", observa.

Com esse público em mente, a rede de academias expandiu sua atuação no bairro, oferecendo uma variedade de atividades como musculação, aulas de bike, funcional, pilates e ioga.

Segurança no mar

Para os “mistérios” do mar, nada melhor do que o conhecimento sobre ele. De acordo com o idealizador da Galeria Vivá, Bruno Machado, os soteropolitanos são privilegiados por terem a segunda maior baía navegável do mundo, com 57 ilhas paradisíacas ao redor. Por isso, ele destaca a necessidade de aproximar mais pessoas dos esportes aquáticos e quebrar o temor em relação ao mar. "Infelizmente, muitos ainda veem o oceano como um ambiente traiçoeiro, quando na verdade, com conhecimento adequado, ele se torna um aliado na busca pela qualidade de vida", diz.

Para suprir essa lacuna e ampliar o acesso ao mar com segurança, Bruno criou o curso Alfabeto do Mar, que ensina sobre os ciclos naturais das marés e os movimentos das águas. Ministrado mensalmente no Museu Aleixo Belov, o curso oferece uma base técnica essencial para a navegação segura, promovendo também a sustentabilidade. "Ao capacitar a população, estamos desmistificando o medo do oceano e fortalecendo a cultura náutica", afirma.

O Parque Marinho da Barra

Entre o Farol da Barra e o Forte Santa Maria está localizado um dos maiores tesouros naturais da cidade: o Parque Marinho da Barra. Criado oficialmente em 2019, o parque é fruto do projeto Fundo da Folia, que desde 2010 promove a limpeza do fundo do mar. Segundo o mergulhador e idealizador da iniciativa, Bernardo Mussi, o local é um patrimônio ambiental e cultural de Salvador.

"O trecho abriga uma fauna e flora marinhas riquíssimas, três naufrágios centenários e águas cristalinas durante a maior parte do ano", explica Mussi. A região é ideal para atividades como mergulho, remo, canoagem e vela, além de ser um espaço propício para educação ambiental e pesquisas científicas.

Barra: um estilo de vida

A Barra é muito mais do que um ponto turístico icônico de Salvador; é um estilo de vida que valoriza a saúde, a prática esportiva e a interação com a natureza. O bairro segue como referência na cidade para quem busca qualidade de vida, seja por meio dos esportes náuticos, seja pelas atividades ao ar livre.

Com uma orla que favorece a mobilidade ativa e um mar repleto de oportunidades, o bairro se consolida como um dos melhores lugares para a prática esportiva na capital baiana. A remo ou sobre as águas mornas da Baía de Todos-os-Santos, ou mesmo correndo ao entardecer com a incrível vista para o oceano, cada experiência na Barra reforça seu papel como um verdadeiro paraíso esportivo.

Onde praticar

1. Selfit: são duas unidades na Barra.

BARRA (CHAME-CHAME)

Endereço: Rua Augusto Frederico Schmith, n°95, Loja B515 - Dentro do Hiper Bompreço, Salvador/BA

Funcionamento:

Segunda a sexta: 05:30 às 22:00

Sábados e feriados: 08:00 às 18:00

Domingo: 08:00 às 14:00

Planos oferecidos:

Plano Plus - R$99,90 no primeiro mês, demais 139,90

Plano Light - R$ 109,90 mês

Plano Mega Plus - R$ 149,00 mês

Day use - R$ 39,90

•Self Intense: Cross training para treinos de alta intensidade.

•Self Move: Aulas coletivas de dança, lutas, ginástica e pilates.

•Self Velo: Equipamentos cardiovasculares, como esteiras, bicicletas e remos.

•Self Force: Área para musculação com equipamentos de peso livre.

•Self Digital: Treinos presenciais e virtuais integrados via app Weburn, com dicas de alimentação e videoaulas.

BARRA HALL (ASSOC. ATLÉTICA)

Endereço: Rua Cesar Zama, n° 316, Barra, Salvador/BA, CEP: 40140-030

Funcionamento:

Segunda a sexta: 05:30 às 23:00

Sábados e feriados: 08:00 às 18:00

Domingo: 08:00 às 14:00

Planos oferecidos:

Plano Plus - R$99,90 no primeiro mês, demais 139,90

Plano Light - R$ 109,90 mês

Plano Mega Plus - R$ 149,00 mês

Day use - R$ 49,90

Cada unidade da Selfit Academias conta com diversas áreas pensadas para diferentes tipos de exercícios:

2. Academia Alpha:

Modalidades: musculação, bike, dança, alongamento, yoga, funcional, lutas e outras.

Preços: a partir de R$ 177.

Endereço: Avenida Centenário, 2992. Shopping Barra, pilo L4.

Horários de Funcionamento - Segunda à Sexta das 05h30 às 22h; Sábado das 08h às 14h e Domingos e feriados das 09h às 13h.

Telefone para contato: (71) 35065-228

3. Edson Carvalho:

Modalidades: Aulas de Judô, boxe, jiu-jitsu, capoeira, yoga, defesa pessoal (FMA), No gi, Muay Thay e Ninjutsu

Preços: R$ 220/mensal. Capoeira: R$ 150/mensal (tem planos trimestral, semestral e anual com descontos).

Endereço: Rua Afonso Celso, 01, Barra. Funciona dentro do Clube Naval Cabana da Barra.

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 6h30 às 22h.

Telefone: 71 99908-3404 ou 71 99187-2304

4. Zé Augusto:

Personal trainer, educador físico. Também dá aulas de Stand up Paddle e de surf

Preço: R$ 150 a hora/aula.

Telefone de contato: 71 99192-1616

5. Galeria Vivá

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3819E - Barra, Salvador. Em Frente ao Forte de Santa Maria, Porto da Barra.

Modalidade: Remada às sextas e sábados (pôr do sol e do amanhecer)

Horário de funcionamento:

Das 16h40 às 18h nas sextas e sábados

Das 05h30 às 06h50 nas terças e quintas

Telefone de contato: 71 99241-3726