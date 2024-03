Feira de prestígio: ‘Agro: herança do Brasil’ é o tema da Bahia Farm | A TARDE

Consolidada como a maior feira do agronegócio do Norte e Nordeste do Brasil, a 18ª Bahia Farm Show, que será realizada de 11 a 15 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, já está com mais de 90% de sua área de 200 mil m² vendida aos expositores, cujo número total deverá chegar a 420.

Com a expectativa de negócios de mais de R$ 8 bilhões, a edição 2024 será lançada oficialmente no próximo dia 4 de abril, com o tema ‘Agro: herança do Brasil’.

A escolha temática se deu “pela sua relevância e representatividade para o setor agrícola brasileiro, que desempenha um papel fundamental na economia do País e na segurança alimentar”, como ressalta Luiz Antônio Pradella, integrante da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), entidade realizadora da feira agrícola.

A Bahia Farm Show, ressalta Pradella, tem um papel fundamental na expansão do conhecimento sobre as novas tecnologias, através de palestras e workshops que realiza durante o evento, e na diversificação de produtos e serviços, por meio dos expositores da feira, que conta com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa).

“Os agricultores e suas famílias são responsáveis por inovar e encontrar soluções que impulsionam o crescimento da produção, bem como pela garantia do abastecimento não apenas no Brasil, mas no mundo todo”, completa.

Na edição passada, a Bahia Farm Show bateu um novo recorde no volume de negócios e em número de expositores, além de visitantes, tendo alcançado 100.262 pagantes e registrado um montante de R$ 8,2 bilhões em vendas, ao longo dos cinco dias. “Para 2024, a meta é, pelo menos, manter esses números, principalmente por conta da contribuição de setores que estão crescendo e somando muito com a feira, como os de irrigação, energia renovável e armazenamento”, projeta Luiz Pradella.

O representante da Aiba ressalta também que a Bahia Farm 2024 está investindo ainda mais na qualidade do espaço do seu complexo, visando oferecer uma experiência positiva tanto para os expositores, quanto para os visitantes. “Crescemos cerca de 50% nas duas últimas edições, e a expectativa é de continuarmos avançando a cada edição”, afirma Pradella.

Como ocorre todos os anos, a abertura da Bahia Farm contará com a presença de autoridades, como o governador Jerônimo Rodrigues e secretários estaduais, além de representantes do governo federal, da administração municipal e de entidades ligadas ao agronegócio.

Principais tendências

A Bahia Farm Show foi idealizada para contribuir com o crescimento e o fomento do mercado e da economia nacional, tornando-se, em pouco tempo, uma das principais feiras do agronegócio internacional.

“Em nossas edições anuais, abrangemos soluções produtivas, tecnológicas e inovações para os diversos tipos de cultura e safras. Criamos também um palco altamente requisitado para o lançamento das principais tendências, e colocamos o agro na rota da constante inovação. É a conexão que traz oportunidades, e, baseados nesse princípio, seguimos com o projeto de fazer a nossa feira agrícola cada vez maior”, reforçam os organizadores do evento.

Durante os cinco dias do evento, marcam presença as maiores empresas nacionais de máquinas, implementos, insumos, aviação e serviços. Assim, a Bahia Farm Show está hoje entre as três feiras líderes em volume de negócios no Brasil, sendo a primeira colocada em vendas por visitantes, de acordo com seus promotores.

“Como foi projetada para crescer a cada ano, a feira busca ampliar a visibilidade das marcas representadas; criar mais oportunidades de negócios; e proporcionar um leque de possibilidades para os visitantes, através de palestras, treinamentos e oficinas, além de disponibilizar um ambiente para a criação de networking de alto nível”, pontuam.

CONFIRA AS MATÉRIAS DO CADERNO A TARDE AGRO:

>>>Plantio direto é aposta: Técnica amplia produtividade agropecuária

>>>Certificação ambiental favorece acesso da produção ao mercado externo

>>>PIB do agronegócio baiano cresce 4,2% e alcança total de R$ 88,66 bi

>>>Feira de prestígio: ‘Agro: herança do Brasil’ é o tema da Bahia Farm

>>>Pesquisas aliadas às novas tecnologias geram expansão

>>>Produção agrícola transforma cenário do Oeste da Bahia