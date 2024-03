Plantio direto é aposta: Técnica amplia produtividade agropecuária | A TARDE

A produção de alimentos está intrinsecamente associada à sustentabilidade e à segurança. Para a viabilização desse modelo, produtores do Oeste da Bahia apostam no Sistema Plantio Direto, técnica agrícola com uso de tecnologias e práticas sustentáveis. Referência no País pela inovação e adoção tecnológicas que fazem aumentar a produtividade agropecuária, Luís Eduardo Magalhães foi o município escolhido para sediar o 19º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto, que ocorrerá entre 9 e 11 de julho, no Centro de Treinamento da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), com o tema ‘Sustentabilidade e segurança alimentar para o Brasil e para o mundo’.

O evento, que será realizado pela primeira vez no Nordeste, atrai produtores rurais, estudantes, professores e pesquisadores. Nesta edição, a expectativa do setor agrícola é reunir entre 800 e 1,2 mil pessoas em uma região que vem se destacando na intensificação de pesquisas; diversificação de culturas; e aposta em ações de sustentabilidade e responsabilidade social. Os resultados produtivos obtidos nas lavouras do Oeste baiano atestam uma performance positiva ligada ao Sistema Plantio Direto e ao leque de tecnologias conservacionistas associadas, resultando em situações de eficiência agronômica, de acordo com os organizadores do encontro.

O secretário municipal de Agricultura de Luís Eduardo Magalhães, Kenni Henke, falou sobre a importância do evento. "Esse encontro vai reunir toda a cadeia de agrônomos, consultores e produtores rurais para discutir uma temática importantíssima, e será mais uma oportunidade de debater as inovações no setor e as suas aplicações no nosso cerrado. O ponto alto será o debate sobre plantas de cobertura, que são essenciais para o plantio direto. Enquanto gestão municipal, estamos tratando diretamente com a Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto (Febrapdp) para levar essas informações à agricultura de pequena escala. Queremos que as informações cheguem aos pequenos e que possamos pensar na verticalização da produtividade".

Produtor rural, membro da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto, Luiz Antônio Pradella ressalta que o tema da segurança alimentar é importante para qualquer País que busca pela produção de alimentos com qualidade e em quantidade suficiente para a sua população. “O Brasil é, hoje, o grande responsável pela produção de uma grande quantidade de alimento para consumo interno e para exportação. Para se ter uma ideia, a cada cinco pratos de comida servidos ao redor do mundo, um é produzido no nosso País. A nossa preocupação é que se eternizem os nossos solos para a produção de alimentos a partir de práticas sustentáveis”, pontua Pradella, que também integra a comissão organizadora do evento.

A expectativa é que o Encontro grande relevância não só para o Oeste da Bahia, mas também para a Matopiba (região que abrange, além da Bahia, áreas dos estados do Maranhão, Tocantins e Piauí). “Todos vão poder conhecer melhor e mais profundamente a agricultura que está sendo praticada na nossa região e vão ter acesso, in loco, a experiências técnicas para a produção em locais de solos bastante arenosos, com a precipitação definida de período de chuva, porém com seus problemas climáticos como qualquer outra região, com veranicos ou até mesmo com excesso de chuva em algum momento, o que é normal”, avalia Pradella.

Dificuldade climática

Os desafios climáticos em todo o País, avalia o produtor, têm interferido diretamente no desempenho produtivo das lavouras. Com o Sistema Plantio Direto na safra deste ano, principalmente em relação às culturas de milho, soja e algodão, o Oeste baiano se destaca em meio às adversidades. “Com toda a dificuldade climática que estamos enfrentando na implantação das lavouras nesta safra, podemos notar um grande diferencial, que se dá graças aos resultados obtidos através das coberturas, das palhadas e dos enraizamentos de solo. Isso permite maior proteção e menor temperatura do solo para depositar as sementes”, observa o representante da Aiba.

Pradella destaca ainda que, nesta safra, tem evidenciado “uma diferença gigantesca” entre um sistema de plantio convencional e o Sistema Plantio Direto, que envolve o tripé rotação de cultura, cobertura o ano todo e semeadura direta. “Temos, por exemplo, conseguido implantar as culturas nessas áreas com uso de pouca água em comparação ao que se tinha conhecimento até então. As lavouras vêm germinando com chuvas de 15 a 20 mm apenas e requerendo também pouca água para sua a manutenção por 30, 40 e, às vezes, 60 dias, até vir a chuva, que chegou aqui com uma frequência boa a partir do dia 1º de janeiro, recarregando os solos”.

Como desdobramentos do evento, Pradella prevê a tomada de atitudes e realização de atividades que trarão novo olhar para a produção sustentável em toda a região, com mais qualidade e quantidade de hectares cobertos pelo Plantio Direto. “Há mais de 50 anos esse sistema tem feito diferença para os produtores que o adotam, como a conservação do solo e da água, que é a base para a agricultura sustentável. O Plantio Direto traz operações que contribuem com a infiltração e o armazenamento, e a recarga dos nossos rios e aquíferos, além de melhorar a produtividade e qualidade das águas e promover a geração de empregos. Esperamos que, cada vez mais, possamos ter mais qualidade de solos com maior resiliência para a produção dos mais variados alimentos, sendo essa uma região agraciada por muito sol, altitude e clima muito favorável à produção”.

MÉTODO DIFERENCIADO

O Sistema Plantio Direto é um método diferenciado de manejo do solo que visa reduzir o impacto da lavoura e das máquinas. A técnica funciona por meio de cobertura do solo com palha; rotação de culturas; e ausência ou pouco revolvimento da terra. O Plantio Direto atua na prevenção da erosão, amplia a fertilidade e possibilita o aumento da matéria orgânica. Para os agricultores, os custos com a produção são menores e mais rentáveis, já que não há gastos com maquinário e eles são quase inexistentes com herbicidas. Em relação à produtividade, estima-se alta de 30% de rentabilidade na lavoura que usa o Sistema Plantio Direto.

Na programação, palestras com especialistas brasileiros e do exterior

A programação do 19º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto vai contar com cerca de 50 palestras ministradas por experts do método agrícola do Brasil e de outros oito países; mais de 50 empresas patrocinadoras; e apoio de importantes entidades do agro interessadas. Destaque especial para a participação do professor da Universidade de Ohio (EUA), Rattan Lal, referência mundial em ciência do solo e prêmio Nobel da Paz em 2007. O especialista vai abordar o tema “Agricultura de carbono como caminho para serviços ecossistêmicos e créditos de carbono”.

Além das palestras, o evento trará depoimentos de produtores rurais, englobando desde abordagens técnico-científicas até relatos das experiências pessoais na aplicação prática e na vivência dos produtores rurais. De acordo com os organizadores, o 10 de julho será o Dia de Campo, quando, na prática, serão mostrados os conteúdos debatidos durante o encontro.

O evento é uma realização da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto e de seus parceiros: Associação dos Produtores de Sementes dos Estados do Matopiba (Aprosem), Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb/Senar/Sindicatos), Fundação Bahia, Governo do Estado da Bahia, Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães, Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Para participar da edição e ter acesso aos benefícios de associado, o interessado deverá se vincular à Febrapdp. Link disponível no próprio site de inscrição: https://plantiodireto.org.br/19enpdp/inscricao.

