AtlasIntel/A TARDE: Lula dispara na Bahia, passa de 60% e amplia vantagem sobre Flávio

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O presidente Lula (PT) ampliou a vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) na Bahia no primeiro turno da eleição presidencial, segundo a nova rodada da pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada neste sábado, 3. Considerando apenas os votos válidos, o petista aparece com 60,5% das intenções de voto, contra 29,8% do senador, uma diferença de quase 31 pontos percentuais.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado, com 4%, Augusto Cury, com 3,1%, e Renan Santos, com 1,9%. Outros candidatos somam 0,7%.

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Pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada neste sábado, 3, considerando apenas os votos válidos - Foto: Divulgação / AtlasIntel/ATARDE

Na pesquisa anterior, divulgada em 30 de setembro, Lula tinha 58,9% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 28,4%.

Votos totais

No cenário de votos totais, Lula registra 59,1%, contra 29,2% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado aparece com 3,9%, seguido por Augusto Cury, com 3%, e Renan Santos, com 1,9%.

Outros candidatos somam 0,6%. Brancos e nulos representam 1,2%, enquanto 1% dos entrevistados afirmou não saber em quem votar.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 57,6%, enquanto Flávio registrava 27,8%. Com os novos números, o presidente cresceu 1,5 ponto percentual, enquanto o senador avançou 1,4 ponto. A diferença entre os dois passou de 29,8 para 29,9 pontos.

Pesquisa AtlasIntel/A TARDE no cenário de votos totais - Foto: Divulgação / AtlasIntel/ATARDE

Lula amplia vantagem também no segundo turno

Considerando apenas os votos válidos, Lula aparece com 64,6% das intenções de voto contra 35,4% de Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno na Bahia.

Pesquisa AtlasIntel/A TARDE, cenário de segundo turno, apenas os votos válidos - Foto: Divulgação / AtlasIntel/ATARDE

No cenário de votos totais, Lula registra 61,6%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 34,3%. Brancos e nulos somam 2,6%, e 1,5% dos entrevistados afirmou não saber em quem votar.

Pesquisa AtlasIntel/A TARDE, cenário de segundo turno, apenas os votos totais - Foto: Divulgação / AtlasIntel/ATARDE

Na pesquisa anterior, Lula aparecia com 61,3% dos votos totais, contra 31,4% de Flávio Bolsonaro. Com os novos números, o petista oscilou 0,3 ponto percentual para cima, enquanto o senador cresceu 2,9 pontos.

Nos votos válidos, o levantamento mostra a dimensão da vantagem de Lula no confronto direto, com o presidente concentrando quase dois terços das intenções de voto entre os eleitores que escolheram um dos dois candidatos.

O que mudou nas três pesquisas

A série histórica das três rodadas da AtlasIntel/A TARDE mostra crescimento de Lula na Bahia ao longo de setembro. No primeiro turno, considerando todos os votos, o presidente passou de 52,8% em 3 de setembro para 57,6% em 29 de setembro e chegou a 59,1% na pesquisa de 3 de outubro.

Flávio Bolsonaro também apresentou crescimento no período. O candidato do PL saiu de 24,4% em 3 de setembro para 27,8% em 29 de setembro e 29,2% em 3 de outubro.

Com isso, a diferença entre Lula e Flávio passou de 28,4 pontos percentuais na primeira pesquisa para 29,8 pontos na segunda e 29,9 pontos na terceira.

Ronaldo Caiado, por outro lado, apresentou queda entre as duas primeiras rodadas e depois permaneceu estável. O candidato do PSD tinha 7,5% em 3 de setembro, caiu para 3,9% em 29 de setembro e manteve os 3,9% na nova pesquisa.

Série histórica das três rodadas da AtlasIntel/A TARDE - Foto: Divulgação / AtlasIntel/ATARDE

Segundo turno

No confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, os três levantamentos também mostram crescimento dos dois candidatos, mas em ritmos diferentes.

Lula passou de 58,1% em 3 de setembro para 61,3% em 29 de setembro e 61,6% em 3 de outubro.

Flávio Bolsonaro saiu de 29% na primeira rodada para 31,4% na segunda e 34,3% na terceira.

A parcela de eleitores que declarou votar em branco ou nulo ou que não sabia em quem votar apresentou queda ao longo da série: passou de 12,9% para 7,3% e depois para 4,1%.

Série histórica das três rodadas da AtlasIntel/A TARDE, segundo turno - Foto: Divulgação / AtlasIntel/ATARDE

Metodologia

A pesquisa ouviu 2.199 eleitores na Bahia, no período de 27/09/2026 a 02/10/2026, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%.

REGISTRO TSE: BA-05671/2026 e BR-01177/2026