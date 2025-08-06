AUTOS
Bahia tem a 3º CNH mais cara do Brasil; descubra o valor
32% dos brasileiros alegam não se habilitar por conta do custo
Por Gustavo Zambianco
O sonho de muitas pessoas é conseguir um carro e poder dirigir mundo afora, porém ele possui uma grande barreira: conquistar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, que muitas vezes pode ser muito mais cara do que imaginamos.
Nesta quarta-feira, 06, o Ministério do Transporte divulgou a lista de preço da CNH por estado, com a Bahia aparecendo em terceiro lugar.
Acima da Bahia estão somente dois estados, o Rio Grande do Sul, que para categoria AB, carro e moto, tem custo médio de R$ 4.951,35, e Mato Grosso do Sul, onde para a mesma categoria é necessário desembolsar cerca de R$ 4.477,95.
Já o estado com a CNH mais barata é a Paraíba, com valor de R$ 1.950,40.
Confira o ranking de valor de CNH
- RS - R$ 4.951,35
- MS - R$ 4.477,95
- BA - R$ 4.120,75
- MG - R$ 3.968,15
- SC - R$ 3.906,90
- AC - R$ 3.906,60
- RR - R$ 3.828,40
- AP - R$ 3.780,47
- PR - R$ 3.670,83
- AM - R$ 3.418,95
- PE - R$ 3.416,44
- CE - R$ 3.020,97
- SE - R$ 3.049,97
- DF - R$ 3.005,67
- TO - R$ 2.985,33
- MT - R$ 2.964,04
- MA - R$ 2.858,01
- RN - R$ 2.806,00
- PA - R$ 2.802,45
- GO - R$ 2.600,39
- RJ - R$ 2.567,82
- PI - R$ 2.401,00
- RO - R$ 2.355,22
- ES - R$ 2.338,76
- AL - R$ 2.069,14
- SP - R$ 1.983,90
- PB - R$ 1.950,40
Desistência da CNH por altos preços
De acordo com uma pesquisa “Perfil do Condutor Brasileiro”, do Instituto Nexus, 20 milhões de brasileiros dirigem sem a habilitação e 32% desses não buscam a habilitação por conta dos altos custos.
A visão de que o valor é alto é praticamente um consenso, visto que 80% consideram a CNH cara ou muito cara e 66% dizem que o preço cobrado não condiz com o serviço entregue.
Entre os brasileiros com renda familiar de até um salário mínimo, 81% não possuem habilitação. A taxa de não habilitados também é expressiva nas regiões Nordeste (71%) e no Norte (64%).
