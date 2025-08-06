Menu
AUTOS

Bahia tem a 3º CNH mais cara do Brasil; descubra o valor

32% dos brasileiros alegam não se habilitar por conta do custo

Por Gustavo Zambianco

06/08/2025 - 19:09 h
Veja o ranking de CNHs mais caras do Brasil
Veja o ranking de CNHs mais caras do Brasil -

O sonho de muitas pessoas é conseguir um carro e poder dirigir mundo afora, porém ele possui uma grande barreira: conquistar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, que muitas vezes pode ser muito mais cara do que imaginamos.

Nesta quarta-feira, 06, o Ministério do Transporte divulgou a lista de preço da CNH por estado, com a Bahia aparecendo em terceiro lugar.

Acima da Bahia estão somente dois estados, o Rio Grande do Sul, que para categoria AB, carro e moto, tem custo médio de R$ 4.951,35, e Mato Grosso do Sul, onde para a mesma categoria é necessário desembolsar cerca de R$ 4.477,95.

Já o estado com a CNH mais barata é a Paraíba, com valor de R$ 1.950,40.

Confira o ranking de valor de CNH

  1. RS - R$ 4.951,35
  2. MS - R$ 4.477,95
  3. BA - R$ 4.120,75
  4. MG - R$ 3.968,15
  5. SC - R$ 3.906,90
  6. AC - R$ 3.906,60
  7. RR - R$ 3.828,40
  8. AP - R$ 3.780,47
  9. PR - R$ 3.670,83
  10. AM - R$ 3.418,95
  11. PE - R$ 3.416,44
  12. CE - R$ 3.020,97
  13. SE - R$ 3.049,97
  14. DF - R$ 3.005,67
  15. TO - R$ 2.985,33
  16. MT - R$ 2.964,04
  17. MA - R$ 2.858,01
  18. RN - R$ 2.806,00
  19. PA - R$ 2.802,45
  20. GO - R$ 2.600,39
  21. RJ - R$ 2.567,82
  22. PI - R$ 2.401,00
  23. RO - R$ 2.355,22
  24. ES - R$ 2.338,76
  25. AL - R$ 2.069,14
  26. SP - R$ 1.983,90
  27. PB - R$ 1.950,40

Desistência da CNH por altos preços

De acordo com uma pesquisa “Perfil do Condutor Brasileiro”, do Instituto Nexus, 20 milhões de brasileiros dirigem sem a habilitação e 32% desses não buscam a habilitação por conta dos altos custos.

A visão de que o valor é alto é praticamente um consenso, visto que 80% consideram a CNH cara ou muito cara e 66% dizem que o preço cobrado não condiz com o serviço entregue.

Entre os brasileiros com renda familiar de até um salário mínimo, 81% não possuem habilitação. A taxa de não habilitados também é expressiva nas regiões Nordeste (71%) e no Norte (64%).

