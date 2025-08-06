Bahia tem a 3º CNH mais cara do Brasil; descubra o valor

Veja o ranking de CNHs mais caras do Brasil - Foto: Divulgação | Ministério dos Transportes

O sonho de muitas pessoas é conseguir um carro e poder dirigir mundo afora, porém ele possui uma grande barreira: conquistar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, que muitas vezes pode ser muito mais cara do que imaginamos.

Nesta quarta-feira, 06, o Ministério do Transporte divulgou a lista de preço da CNH por estado, com a Bahia aparecendo em terceiro lugar.

Acima da Bahia estão somente dois estados, o Rio Grande do Sul, que para categoria AB, carro e moto, tem custo médio de R$ 4.951,35, e Mato Grosso do Sul, onde para a mesma categoria é necessário desembolsar cerca de R$ 4.477,95.

Já o estado com a CNH mais barata é a Paraíba, com valor de R$ 1.950,40.

Confira o ranking de valor de CNH

RS - R$ 4.951,35 MS - R$ 4.477,95 BA - R$ 4.120,75 MG - R$ 3.968,15 SC - R$ 3.906,90 AC - R$ 3.906,60 RR - R$ 3.828,40 AP - R$ 3.780,47 PR - R$ 3.670,83 AM - R$ 3.418,95 PE - R$ 3.416,44 CE - R$ 3.020,97 SE - R$ 3.049,97 DF - R$ 3.005,67 TO - R$ 2.985,33 MT - R$ 2.964,04 MA - R$ 2.858,01 RN - R$ 2.806,00 PA - R$ 2.802,45 GO - R$ 2.600,39 RJ - R$ 2.567,82 PI - R$ 2.401,00 RO - R$ 2.355,22 ES - R$ 2.338,76 AL - R$ 2.069,14 SP - R$ 1.983,90 PB - R$ 1.950,40

Desistência da CNH por altos preços

De acordo com uma pesquisa “Perfil do Condutor Brasileiro”, do Instituto Nexus, 20 milhões de brasileiros dirigem sem a habilitação e 32% desses não buscam a habilitação por conta dos altos custos.

A visão de que o valor é alto é praticamente um consenso, visto que 80% consideram a CNH cara ou muito cara e 66% dizem que o preço cobrado não condiz com o serviço entregue.

Entre os brasileiros com renda familiar de até um salário mínimo, 81% não possuem habilitação. A taxa de não habilitados também é expressiva nas regiões Nordeste (71%) e no Norte (64%).