Gerente de churrascaria é preso por vender chopp e carne vencidos
Material irregular foi encontrado no estabelecimento localizado na Rua Vinícius de Moraes
Uma ação de policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) realizada na segunda-feira, 4, resultou na prisão do gerente de uma churrascaria localizada na Rua Vinícius de Moraes, em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro.
Durante a inspeção foram encontrados barris de chopp e carne moída com a data de validade vencida. Segundo a Polícia Civil, os agentes se dirigiram à churrascaria após a Decon receber denúncias sobre as irregularidades. Além de chopp e carnes, foram encontrados molhos e conservas vencidos. Todo o material foi descartado.
Além disso, as equipes separaram algumas mercadorias das demais devido a uma ausência da data de validade, o que inviabiliza a verificação de procedência. O gerente da churrascaria vai responder por crime contra a relação de consumo, assim como o proprietário, que não foi localização durante a fiscalização.
Em nota, a Churrasqueira informou que os estabelecimento possui as licenças necessárias para o funcionamento, incluindo o alvará sanitário. "O restaurante permaneceu aberto, pois as correções foram feitas imediatamente com apoio de uma equipe especializada em segurança alimentar, para eliminar qualquer risco à saúde pública", disse em comunicado.
"Reforçamos nosso compromisso com a transparência, qualidade e segurança dos nossos alimentos. Pedimos desculpas por qualquer preocupação causada e seguimos à disposição para esclarecimentos", concluiu.
