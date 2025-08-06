Gerente de churrascaria é preso por vender chopp e carne vencidos

Churrascaria fica localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Uma ação de policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) realizada na segunda-feira, 4, resultou na prisão do gerente de uma churrascaria localizada na Rua Vinícius de Moraes, em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Durante a inspeção foram encontrados barris de chopp e carne moída com a data de validade vencida. Segundo a Polícia Civil, os agentes se dirigiram à churrascaria após a Decon receber denúncias sobre as irregularidades. Além de chopp e carnes, foram encontrados molhos e conservas vencidos. Todo o material foi descartado.

Além disso, as equipes separaram algumas mercadorias das demais devido a uma ausência da data de validade, o que inviabiliza a verificação de procedência. O gerente da churrascaria vai responder por crime contra a relação de consumo, assim como o proprietário, que não foi localização durante a fiscalização.

Em nota, a Churrasqueira informou que os estabelecimento possui as licenças necessárias para o funcionamento, incluindo o alvará sanitário. "O restaurante permaneceu aberto, pois as correções foram feitas imediatamente com apoio de uma equipe especializada em segurança alimentar, para eliminar qualquer risco à saúde pública", disse em comunicado.

"Reforçamos nosso compromisso com a transparência, qualidade e segurança dos nossos alimentos. Pedimos desculpas por qualquer preocupação causada e seguimos à disposição para esclarecimentos", concluiu.