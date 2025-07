Polícia encontra cemitério clandestino usado pelo Comando Vermelho

Polícia segue investigando a identidade das vítimas - Foto: Divulgação/PCERJ

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro revelou, na manhã desta segunda-feira, 14, um cemitério clandestino em área de mata da comunidade da Chacrinha, em Jacarepaguá, Zona Oeste da capital. O local era utilizado por integrantes da facção Comando Vermelho (CV) para ocultar corpos de vítimas, segundo apontam as investigações.

Equipes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) localizaram partes de corpos humanos carbonizados durante uma incursão na região. A área, segundo a Polícia Civil, era usada desde os primeiros anos de atuação da facção na localidade.

Casa servia como depósito de entorpecentes

Durante a operação, os agentes também localizaram uma residência que funcionava como ponto de armazenamento de drogas. No interior do imóvel, foram apreendidos 467 papelotes de maconha, 455 de crack, 345 de cocaína, 310 frascos de lança-perfume e 75 comprimidos de ecstasy. Além dos entorpecentes, a polícia recolheu rádios transmissores e um colete balístico. Ninguém foi preso na ação.

Ninguém foi preso na ação | Foto: Divulgação/PCERJ

Cães farejadores e perícia

O trabalho de busca contou com o suporte de cães farejadores do Core e de equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Os restos mortais encontrados serão encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), no centro da cidade, onde passarão por exames periciais.

A polícia segue investigando a identidade das vítimas e a extensão das atividades da facção na área.