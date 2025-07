Casal é preso por tentar comprar recém-nascido para mãe pagar agiota

Comerciante local teria intermediado a entrega do bebê - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Três pessoas foram presas em flagrante nesta sexta-feira, 11, em Manacapuru, no interior do Amazonas, por suspeita de envolvimento em um esquema de entrega ilegal de um bebê. Entre os detidos estão dois homens, que formam um casal residente em São Paulo, e um comerciante local apontado como intermediador da negociação.

De acordo com informações da Polícia Civil do Amazonas, o grupo foi interceptado dentro do hospital da cidade, logo após concluir uma suposta tentativa de compra do recém-nascido por apenas R$ 500. O valor teria sido pago via Pix.

Segundo as investigações, um dos homens tentou se passar pelo pai da criança ao tentar incluir seu nome nos registros hospitalares do bebê. No entanto, o procedimento não foi finalizado devido à instabilidade no sistema do hospital. O trio retornou ao local horas depois, quando foi detido pela polícia.

O intermediador da transação seria dono de uma lanchonete da cidade. Em depoimento, ele afirmou que apenas atendeu ao pedido da mãe da criança, que teria procurado ajuda para quitar uma dívida com um agiota. Em troca, ele organizou a entrega do bebê ao casal paulista.

A mãe e o recém-nascido seguem internados no hospital, sob cuidados médicos. Ela deverá ser ouvida nos próximos dias e pode responder pelo crime de entrega ilegal de menor, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Civil continua investigando o caso para apurar se outras pessoas participaram do esquema e se há registros de crimes semelhantes na região.