Absurdo: feto é encontrado dentro de sacola de lixo

Autoridades policiais continuam com as investigações - Foto: Reprodução/TV Tambaú

População do centro de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, foi surpreendida na sexta-feira, 11, com a descoberta de um feto descartado em uma sacola entre lixo da cidade. O achado mobilizou rapidamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica (IPC).

Segundo o Samu, o feto pesava aproximadamente 600 gramas, ainda conectado ao cordão umbilical, e já estava sem vida no momento do atendimento. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, que recolheu o corpo para exames periciais no IPC de Cajazeiras.

As autoridades policiais continuam com as investigações para esclarecer a origem do feto e identificar os responsáveis pelo caso.